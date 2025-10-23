Bélgica dice que alineará su diplomacia con el apoyo al plan marroquí para el Sáhara

1 minuto

Rabat, 23 oct (EFE).- Bélgica reafirmó este jueves su respaldo al plan marroquí de autonomía como solución al conflicto del Sáhara Occidental y subrayó que alineará su acción diplomática y económica con esta posición.

Esta postura fue manifestada hoy en Bruselas en una declaración conjunta firmada por el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, y su homólogo belga, Maxime Prévot, según recoge una nota conjunta publicada por el Ministerio marroquí de Exteriores.

«Consciente de la importancia existencial de la cuestión del Sáhara para el reino, Bélgica considera (…) que la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos en 2007 constituye la base más adecuada, seria, creíble y realista para alcanzar una solución política», señala la nota.

El respaldo de Bélgica al plan marroquí de autonomía se suma al de otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, España, Bélgica e Israel.

El conflicto del Sáhara Occidental está presente en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 1975. Rabat -que administra el 80 % del territorio- propone un plan de autonomía para el territorio bajo su soberanía, mientras que el movimiento independentista saharaui Frente Polisario reclama un referéndum de autodeterminación que conlleva la posibilidad de independencia. EFE

