Bélgica espera que la cumbre de la OTAN sirva para demostrar la unidad de los aliados

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Ankara, 7 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, espera que los 32 países de la OTAN demuestren su «unidad» durante la cumbre que se celebra en Ankara este martes y miércoles, y que se ponga de manifiesto el esfuerzo que los aliados están llevando a cabo en el contexto del repliegue de Estados Unidos en Europa.

Prévot publicó este martes una foto suya en un avión viajando a Ankara, acompañado del primer ministro belga, Bart de Wever; el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden; el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, y la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas.

«El Equipo Europa. De camino hacia la cumbre de la OTAN en Ankara», indicó Prévot.

Para el político belga, la cumbre «debe transmitir un mensaje: la OTAN sigue hablando con una sola voz», según dijo en declaraciones a la agencia Belga.

Prévot aseguró que «bajo la influencia de Estados Unidos, los países europeos están asumiendo hoy una mayor responsabilidad en su propia defensa».

Y opinó que eso «no es señal de división con Estados Unidos» sino que «por el contrario, demuestra que se está gestando una alianza más moderna y equilibrada».

Añadió que «el mundo está cambiando, y nuestra alianza cambia con él».

Por otra parte, el ministro belga se refirió a una reunión en la que participará hoy con países socios de la OTAN en la región del Golfo: Baréin, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Aseguró, en ese contexto, que la estabilidad de esos países y la de Europa «están intrínsecamente ligadas».

«Esto va mucho más allá del estrecho de Ormuz. También concierne a la lucha contra el terrorismo, que puede desestabilizar toda la región y afectarnos también a nosotros», añadió.

Por último, Prévot subrayó el apoyo de Bélgica a Ucrania, en paralelo al aumento de la presión sobre Moscú mediante sanciones y la lucha contra la ‘flota en la sombra'». EFE

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