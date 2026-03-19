Bélgica estudiará reducir impuestos a gasolina y diésel por la guerra en Oriente Medio

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El ministro de Economía de Bélgica, David Clarinval, anunció hoy ante la Cámara de Representantes de su país que presentará una propuesta para reducir temporalmente los impuestos sobre los productos petrolíferos, como la gasolina y el diésel, tras superarse el umbral de los dos euros por litro de diésel en las gasolineras del país a consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La activación del llamado mecanismo de ajuste inverso, que permite rebajar los impuestos en caso de un fuerte aumento de precios, deberá ser consensuado por el Gobierno de coalición que incluye tanto a liberales como Clarinval, como a socialistas, cristiano-demócratas y nacionalistas flamencos de derechas.

En Bélgica llenar el depósito cuesta 8,8 céntimos de euro más por litro desde este miércoles, según anunció el martes el Servicio Público Federal de Economía belga, algo que no sucedía desde finales de 2022.

El ministro de Economía también anunció que el titular de Energía, Mathieu Bihet, presentará próximamente un proyecto de ley que permitirá fijar precios máximos para la electricidad con el fin de proteger a las pequeñas y medianas empresas en situaciones de crisis. EFE

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