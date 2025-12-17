Bélgica insiste en ayudar a Ucrania a cargo del presupuesto de la UE que con activos rusos

4 minutos

Bruselas, 17 dic (EFE).- Bélgica insiste en que un préstamo financiero para Ucrania basado en los activos rusos inmovilizados por sanciones no es la mejor opción por los riesgos que conlleva, y pide dar prioridad a una ayuda financiada con la emisión de deuda a cargo del presupuesto de la Unión Europea (UE), indicaron este miércoles fuentes diplomáticas europeas.

Bélgica mantiene esta posición a menos de 24 horas de que se reúnan en una cumbre en Bruselas los líderes de la UE para abordar principalmente cómo garantizar apoyo financiero para Ucrania en los dos próximos años, un debate previsto hasta el viernes pero que podría extenderse al fin de semana, según las fuentes.

La Comisión Europea propuso utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

Kiev solo tendría que reembolsar el crédito una vez que Rusia pague reparaciones de guerra y la UE utilizaría a su vez ese montante para devolver a Moscú su dinero una vez que los activos dejen de estar congelados.

En cualquier caso, Bélgica pide que se consideren otras opciones planteadas por la Comisión pero dejadas de lado por la actual presidencia danesa del Consejo de la UE, que arbitra un acuerdo entre los Veintisiete, al considerar que no reunirían la unanimidad necesaria.

En concreto, la posibilidad de emitir deuda a cargo del presupuesto comunitario pero que Bélgica asegura que prefiere, según las fuentes consultadas.

Bélgica cree que un préstamo respaldado por el margen presupuestario de la UE ofrecería total claridad y previsibilidad y que se trata de un método más barato, más rápido y más transparente, que es además bien conocido por los Veintisiete.

Por lo que respecta a la decisión adoptada la semana pasada por los Estados miembros de mantener inmovilizados indefinidamente (sin tener que renovar la medida cada seis meses como hasta ahora) los activos rusos afectados por las sanciones, Bélgica apoyó que se acordara a través de un procedimiento de emergencia en virtud del artículo 122 de los tratados de la UE, para sortear el veto de algunos países.

No obstante, fuentes europeas indicaron que pese a apoyar esa decisión, Bélgica lamenta que se haya tomado al margen del debate sobre el uso de esos activos en beneficio de Ucrania.

Sobre la posibilidad de adoptar la emisión de deuda comunitaria para el préstamo a Kiev, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo a los ministros de Finanzas de la UE la semana pasada que se puede sortear la unanimidad recurriendo también al artículo 122, apuntaron las fuentes europeas.

Bélgica mantiene en definitiva que todo lo que le sea aplicable debe ser aplicable también a los demás Estados miembros y, a su vez, que todos los riesgos estén cubiertos y mutualizados sin limitaciones, en su totalidad y desde el primer día.

El país que encabeza el nacionalista flamenco Bart de Wever alerta de que las represalias rusas ya son una certeza y no un riesgo al haber iniciado Moscú un procedimiento por el que reclama ya 190.600 millones de euros por sus activos, 10.000 millones más de lo que figura en el balance de Euroclear, la empresa donde están depositados 185.000 millones de euros del Banco Central ruso.

A Bélgica también le preocupa la liquidez, ya que cree que la UE debe disponer de todos los medios financieros necesarios para reembolsar inmediatamente al Banco Central de Rusia si fuera necesario en caso de que decaigan las sanciones a Moscú, por ejemplo, en caso de un acuerdo de paz.

Por último, insta a que los países no pertenecientes a la UE en los que también hay inmovilizados activos rusos compartan riesgos de forma equitativa.

Sobre la posibilidad de que la UE adopte el préstamo de reparaciones a Ucrania basado en los activos rusos sin el visto bueno de Bélgica, el país confía en que no se llegará a ese extremo. EFE

rja/lpc/ajs