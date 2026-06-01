Bélgica investiga a la compañía de transferencias Wise por presunto blanqueo de capitales

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La justicia belga confirmó el lunes una investigación contra la compañía de transferencias de dinero Wise Europe por sospechas de blanqueo de capitales.

«La investigación se encuentra actualmente en una fase avanzada y está a punto de concluir», declaró a la AFP la fiscalía de Bruselas, confirmando una información de medios europeos de la red European Investigative Collaborations (EIC).

Según la fiscalía, la investigación se centra «en el uso de cuentas de Wise con fines delictivos, con indicios de incumplimiento de la legislación antiblanqueo, en particular por la falta de identificación de los clientes y de sus actividades».

La justicia examina si los servicios de Wise Europe, filial continental de esta empresa británica, fueron utilizados por organizaciones criminales, incluidas internacionales.

Las sospechas de blanqueo están vinculadas «a diversos delitos subyacentes, como el fraude, la corrupción y el tráfico de estupefacientes», precisó la fiscalía, que se prepara para llevar el caso ante el tribunal correccional.

Wise, cuyas acciones caían casi un 15 % a media jornada en la bolsa de Londres, reaccionó señalando que las investigaciones en Bélgica «no son, por sí mismas, indicativas de un incumplimiento de los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales ni de ningún acto punible».

La empresa cuenta con más de 19 millones de clientes activos en el mundo y procesa aproximadamente 4,7 millones de transacciones al día.

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