Bélgica investiga la colisión entre un tren y un minibús escolar con cuatro muertos

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Buggenhout (Bélgica), 26 may (EFE).- La Fiscalía de la provincia belga de Flandes Oriental dijo este martes que «todas las líneas de investigación siguen abiertas» sobre la colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en Buggenhout (norte), en la que fallecieron dos adultos y dos menores.

Entre las víctimas figuran el conductor del autobús, de 49 años; una acompañante, de 27 años, y dos menores, de 15 y 12 años. Otros cinco niños que viajaban en el vehículo fueron trasladados al hospital en estado grave, aunque su situación es estable, según el alcalde del municipio, Geert Hermans.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:08, hora local, cuando el minibús, que circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria, giró a la izquierda, cruzando las vías con la barrera cerrada y la señal en rojo, según la portavoz de la Policía Federal belga, An Berger.

Las imágenes, a las que tuvo acceso EFE, muestran cómo el tren embistió al vehículo en el mismo momento en que este cruzaba las vías por el carril contrario.

El trayecto del minibús fue realizado por un subcontratista encargado por De Lijn, la sociedad pública de transporte de la Región Flamenca de Bélgica. Se trataba de un llamado «transporte especial», en el que los niños eran recogidos en sus domicilios, siempre en presencia de un acompañante, según confirmó su portavoz, Frederik Wittock, a medios locales.

Según Wittock, el conductor era muy experimentado y no consta «ningún indicio de irregularidades en su expediente».

La consternación también es enorme en la propia empresa de transporte: «El subcontratista también está muy afectado».

Además de los dos adultos, el minibús transportaba a siete alumnos del centro de educación especial Richtpunt Campus Buggenhout, «donde se enseña a menores con trastornos de conducta, trastornos emocionales y TEA», dijo un portavoz del centro en declaraciones a los medios.

El Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis, incluido un posible malestar o distracción del conductor: «Eso forma parte de la investigación», señaló su portavoz, Lisa De Wilde.

El tren, que cubría el trayecto entre Brujas y Malinas, circulaba a 90 kilómetros por hora -de un máximo de 120- en el momento del impacto, según contó a EFE Thomas Baeken, portavoz de Infrabel, la gestora pública belga de infraestructura ferroviaria.

El maquinista accionó el freno de emergencia al advertir la presencia de la furgoneta en las vías, pero no pudo evitar el accidente pese a que ya reducía la velocidad al aproximarse a la estación de Buggenhout, según Baeken.

La SNCB confirmó que no consta ningún fallo técnico en el tren.

El suceso de hoy representa uno de los peores accidentes ferroviarios en un paso a nivel en la historia de Bélgica, país con una larga historia de accidentes en pasos a nivel debido a su densa red ferroviaria, afirmó Baeken.

No obstante, «existe un protocolo, existe una infraestructura de seguridad que normalmente funciona», aseguró, pero «aquí ocurrió algo, quizás un error humano».

El municipio, de cerca de 15.000 habitantes, y el centro escolar habilitaron hoy sendos libros de condolencias para los vecinos y familiares. EFE

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