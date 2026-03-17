Bélgica juzgará al excomisario europeo Davignon por nexo con muerte de líder Congo en 1961

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Bruselas, 17 mar (EFE).- La Cámara del Consejo de Bruselas decidió este martes juzgar al expolítico y empresario belga Étienne Davignon, de 93 años y vicepresidente de la Comisión Europea entre 1981 y 1985, por su presunta implicación en el asesinato en 1961 del histórico líder congolés Patrice Lumumba.

La Fiscalía Federal le reprocha la detención y traslado ilícitos de un prisionero de guerra, la privación de su derecho a un juicio imparcial y tratos humillantes y degradantes, pero no le imputa el asesinato del que fuera primer jefe de Gobierno del Congo independiente, asesinado a los 36 años, indicó la radiotelevisión pública RTBF.

El exdiplomático es el único que aún sigue vivo de los once belgas señalados por la denuncia por crímenes de guerra presentada en 2011 por los hijos de Lumumba.

La decisión de sentarle en el banquillo se ha tomado tras más de diez años de instrucción.

La defensa de Davignon había argumentado que había prescrito el plazo razonable para exigirle responsabilidades por los delitos que se le atribuyen, pero la familia de Lumumba considera que no es tarde para juzgar una «funesta empresa criminal de Estado».

La familia entiende que el juicio es una etapa necesaria para depurar el pasado colonial de Bélgica, que en los últimos años ha dado pasos para reconocer los errores del Estado belga en una lucrativa y oscura época del reino.

El presidente congolés Joseph Kasa-Vubu anunció en septiembre de 1960 la destitución del que fuera el primer ministro del Congo durante los primeros 67 días de independencia tras 75 años de régimen colonial, y ordenó su captura.

Lumumba, que se había acercado a Moscú, fue arrestado, encarcelado, y finalmente ejecutado junto a dos de sus lugartenientes a las 21.43 horas del 17 de enero de 1961 en un bosque de la región separatista de Katanga, con la complicidad de oficiales belgas y supuestamente también agentes de la CIA estadounidense.

Al día siguiente, el cuerpo del fundador del Movimiento Nacional Congolés fue desmembrado y disuelto en ácido. Uno de los agentes belgas implicados robó dos dientes del líder congolés como «trofeo de caza».

Guardó el secreto hasta 1999, un año antes de morir confesó el crimen, sobre el que Bélgica ha admitido oficialmente su «responsabilidad moral», y abrió la puerta a las investigaciones judiciales que ahora afectan a Davignon.

Además de vicepresidente de la Comisión Europea, Davignon estuvo al frente de distintas carteras de comisario entre 1977 y 1981 y posteriormente ocupó la presidencia del centro de pensamiento Instituto Egmon y después del influyente Grupo Bildeberg hasta 2011. EFE

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