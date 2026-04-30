Bélgica negocia comprar todo el parque nuclear del país al grupo francés Engie

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Bruselas, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Bélgica y el grupo energético francés Engie anunciaron este jueves que han abierto negociaciones exclusivas para la posible compra por parte del Estado de las actividades nucleares de la firma en Bélgica, una operación que incluiría siete reactores que generan un tercio de la electricidad del país.

«Esta iniciativa refleja la decisión estratégica del Gobierno belga de asumir la propiedad directa de los activos nucleares del país, de conformidad con su ambición de prolongar la explotación de los reactores nucleares existentes y desarrollar nuevas capacidades nucleares en Bélgica», indicaron en un comunicado.

La operación abarcaría el conjunto del parque nuclear belga, el personal afectado, las filiales vinculadas al negocio atómico y todos los activos y pasivos asociados, incluidas las obligaciones futuras de desmantelamiento y clausura de las centrales, precisaron.

«En consecuencia, todas las operaciones de desmantelamiento quedan suspendidas», subrayó en un mensaje en X el ministro belga de Energía, Mathieu Bihet, despejando dudas sobre el futuro de las actividades atómicas en el país.

Según la carta de intenciones, el Estado belga llevará a cabo ahora un proceso de auditoría completa («due diligence») de las actividades nucleares, mientras que las negociaciones deberían desembocar antes del 1 de octubre de 2026 en un protocolo de acuerdo con las principales condiciones de la eventual transacción.

Durante ese periodo, Engie y el Estado han acordado medidas provisionales para preservar el valor de los activos, entre ellas la suspensión de determinados trabajos de desmantelamiento y clausura actualmente en curso, con el fin de mantener abiertas todas las opciones.

Bélgica aprobó en 2003 la salida progresiva de la energía nuclear, pero la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania en 2022 y las preocupaciones sobre la seguridad de suministro llevaron al país a revisar esa estrategia y pactar ya con Engie la prolongación de varios reactores.

«Menos de un año después de la entrada en vigor de la ley que abrió la vía al regreso de la energía nuclear en nuestro país, la dinámica se concreta a través de nuestra voluntad de retomar el control de nuestros activos y capacidades», agregó el ministro.

Bihet agregó que este paso refleja una «visión política coherente» que pasa por «garantizar una energía asequible, gestionable y descarbonizada, al tiempo que se refuerzan la autonomía estratégica y la soberanía de Bélgica».

Si culmina la operación, el Estado belga pasaría a controlar directamente un sector clave para el abastecimiento eléctrico nacional, pues la energía nuclear supuso en 2025 el 34 % de la electricidad generada en Bélgica, según datos del gestor de la red, Elia. EFE

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