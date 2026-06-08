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Bélgica ofrece una fragata para la operación de la UE en el mar Rojo

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Nicosia, 8 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, afirmó este lunes que su país espera aportar este año una fragata a la operación naval de la Unión Europea (UE) destinada a garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo, conocida como ‘Aspides’.

«La libertad de navegación es fundamental para Bélgica. Somos una nación marítima, por lo que daremos un paso al frente y aportaremos una fragata a la operación. Es una noticia muy importante para hoy», indicó Francken durante una reunión informal de ministros de Defensa de la Unión Europea en Chipre.

La UE debate actualmente la posibilidad de extender el mandato de ‘Aspides’ al estrecho de Ormuz cuando cesen las hostilidades entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Bélgica se ha mostrado a favor de esa posibilidad, que en todo caso requiere la unanimidad de los Veintisiete, así como de participar en la coalición de voluntarios que lideran Francia y el Reino Unido para restaurar la libertad de navegación en Ormuz.

Actualmente, la operación naval europea cuenta con tres barcos, pero la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha pedido que los Estados miembros incrementen sus aportaciones.

Por otra parte, Francken instó a la UE a invertir más en movilidad militar e impulsar un «Schengen militar», en referencia al espacio europeo sin fronteras.

«La Unión Europea tiene que resolver de verdad los problemas con las fronteras, para llevar tropas y suministros lo antes posible al este», comentó.

En lo que respecta a la llamada flota fantasma rusa, que contribuye a facilitar la elusión de sanciones al crudo de Rusia, el ministro belga dijo que la UE debe «abordar y debatir los problemas con las pequeñas islas como Cabo Verde y otros países como Aruba, que cuentan con una flota desproporcionadamente grande que los rusos utilizan para sacar su petróleo ilegal del país de forma ilícita». EFE

rja/lpc/cg

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