Bélgica pagará 13 millones a países UE con presión migratoria para evitar reubicaciones

2 minutos

Bruselas, 9 dic (EFE).- Bélgica tiene previsto ayudar a los países de la Unión Europea con más presión migratoria, es decir España, Italia, Grecia y Chipre, con una ayuda financiera de unos 13 millones de euros pero sin reubicar migrantes en su territorio, según ha anunciado la ministra belga de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, del partido nacionalista flamenco N-VA.

El lunes, los países de la UE cerraron un acuerdo que fija en 21.000 las reubicaciones de migrantes y en 420 millones de euros la asistencia financiera destinada en 2026 a los Estados miembros sometidos a mayor presión migratoria. La cifra queda por debajo de la propuesta inicial de la Comisión Europea —30.000 reubicaciones y 600 millones— que había respaldado España.

La decisión se adoptó en un Consejo de ministros de Interior en el que no se reveló el detalle exacto ni cuánto aportará cada país, datos que en estos momentos son confidenciales, según indicaron fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes precisaron que hay más disposición a ayudar aportando dinero que acogiendo migrantes.

Los países europeos obligados a contribuir al mecanismo de solidaridad pueden optar por realizar una contribución financiera en lugar de acoger a más solicitantes de asilo, vía por la que apuesta Bélgica, que ha indicado que pagará 12,9 millones de euros al mecanismo de solidaridad, informó la radiotelevisión belga flamenca VRT.

Un coordinador de la Comisión Europea trabajará con los Estados miembros bajo presión migratoria para repartir el fondo de solidaridad en función de las necesidades.

La Comisión Europea determinó en noviembre que España, Chipre, Grecia e Italia están bajo presión migratoria y, por ello, pueden beneficiarse de este mecanismo. También señaló a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países afectados por la presión migratoria acumulada en años anteriores, con posibilidad de solicitar deducciones en sus aportaciones.

Tras el acuerdo político alcanzado el lunes, la decisión deberá aprobarse formalmente antes del 31 de diciembre de 2025. EFE

mb/jaf/ah