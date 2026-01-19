Bélgica pide «dejar de ser ingenuos» ante Trump: «Si no hay respeto, debemos reaccionar»

Bruselas, 19 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, afirmó este lunes que los países europeos deben «dejar de ser ingenuos» tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los Estados miembros que se opongan a su anexión de Groenlandia, y opinó que, si no existe respeto, «deberemos responder adecuadamente».

«Dejemos de ser ingenuos. Merecemos respeto y, si nos vemos pisoteados, debemos reaccionar adecuadamente», expresó Prévot en una entrevista en el medio belga flamenco ‘VRT NWS’.

Trump anunció el domingo que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores belga consideró que la situación es paradójica: «Estados Unidos ha solicitado mayor atención a su seguridad en la región ártica. En respuesta, algunos países de la OTAN han decidido enviar soldados a Groenlandia en una misión de reconocimiento. Pero Estados Unidos parece haber considerado esto una medida antiamericana. Lo cual, por supuesto, es falso».

Con todo, Prévot se mostró partidario de actuar prioritariamente por la vía diplomática para aliviar las tensiones con el Gobierno estadounidense. EFE

