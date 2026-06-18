Bélgica prevé ofrecer su flota de F-16 a Ucrania

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El ministro belga de Defensa, Theo Francken, anunció este jueves que Bélgica tiene previsto ofrecer siete aviones F-16 a Ucrania en 2026 y enviar el resto de cazas de ese modelo en los años posteriores, a la vez que el país lleva a cabo la transición para equiparse del F-35.

Este año el país transferirá siete F-16 a Ucrania por primera vez salvo imprevistos, y según la agencia Belga, cerca de veinte F-16 más en 2027 y 2028, así como el resto de la flota para 2030.

«En cuanto a Ucrania, estamos intensificando nuestra ayuda. Les ayudaremos suministrando siete aviones F-16 este año. Habrá F-16 operativos este año en el cielo de Ucrania para defender al país frente a la agresión rusa», dijo Francken a su llegada a un Consejo de ministros de Defensa de los países aliados.

Añadió que tiene previsto proponer al Gobierno belga enviar el resto de los F-16 a Ucrania «en los próximos años» pero precisó que «todo depende de contar con los F-35, ya que, por supuesto, debemos mantener nuestra capacidad operativa».

«Tenemos un papel asignado en la doctrina nuclear de la OTAN. Así que necesitamos disponer de los F-35 antes de poder entregar los F-16. Pero los primeros F-16 llegarán», aseguró.

El asunto lo tratará hoy, señaló, en una reunión que mantendrá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Según Belga, la transición al F-35 Lightning II avanza de forma gradual y se espera que Ucrania utilice los F-16 belgas donados principalmente para obtener piezas de repuesto.

Por otra parte, dijo que la OTAN abordará «las posibles brechas de capacidad que surjan tras la retirada de los activos estadounidenses»,en referencia al reajuste que Estados Unidos ha anunciado en Europa.

Pero se mostró convencido de que los aliados europeos podrán «sustituir las plataformas estadounidenses», y dijo en ese sentido que Bélgica dispone de capacidades de vigilancia e ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento), así como navales y de otro tipo.

«Nuestra contribución en este aspecto también está muy clara (…) Bélgica asumirá su parte. Bélgica ha regresado», aseguró.

Incidió en que el país quiere «estar a la altura» de haber sido uno de los padres fundadores de la OTAN, «a pesar de haber sido uno de los peores alumnos de la clase».

Y recordó que recientemente ha aumentado un 60 % su gasto en defensa, lo que supone «el mayor incremento presupuestario de todos los países de la OTAN».

«Hemos retirado un buque de la flota fantasma y estamos prestando ayuda en África. Estamos haciendo mucho por Ucrania y haremos mucho por la OTAN», aseguró Francken.

Sobre la situación en el estrecho de Ormuz, el ministro belga dijo que Bélgica dispone de un buque dragaminas «listo para ser desplegado» y que se tomará la decisión de llevarlo al estrecho «lo antes posible».

«Por tanto, limpiar de minas los estrechos y garantizar de nuevo la libertad de navegación allí es crucial para la economía mundial, pero también para las naciones del Golfo y para la población», añadió. EFE

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