Bélgica prevé que la Casa Real reduzca sus gastos en un 4,6 % hasta 2029

1 minuto

Bruselas, 4 dic (EFE).- La Casa Real belga, que tiene un coste de 44 millones de euros en fondos públicos, tendrá que ahorrar 6 millones hasta 2029 para contribuir al ahorro en las cuentas públicas que pretende el Gobierno para rebajar la deuda y el déficit.

El recorte que se espera de la familia real, según la información avanzada por el grupo de prensa Mediahuis, representa un ahorro del 4,6 %, aproximadamente.

Según los medios belgas, no se reducirán las dotaciones a los miembros de la familia real, sino que se pretende recortar el gasto de funcionamiento de Palacio al ritmo de 1 millón de euros en 2026 y 2027 y 2 millones de euros en 2028 y 2029.

Los ingresos del rey Felipe y las asignaciones de Alberto II, la princesa Astrid y el príncipe Lorenzo seguirán aumentando automáticamente, mientras que la princesa heredera Isabel ha renunciado a la suya durante sus estudios.

La Casa Real belga ya había iniciado una senda de mayor austeridad, con un ahorro de 220.000 euros previsto para 2025, esencialmente no abriendo al público el Palacio de Laken en verano. EFE

