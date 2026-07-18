Bélgica prohíbe importación de productos que vengan de asentamientos israelís en Palestina

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Bruselas, 18 jul (EFE).- El Consejo de Ministros de Bélgica aprobó este sábado el veto a las importaciones de productos que provengan de asentamientos israelís en territorios palestinos ocupados, entre otras medidas pendientes antes del receso de verano.

Los ministros de la coalición, formada por cinco partidos de derecha a izquierda, dieron luz verde a esta prohibición tras más de 20 horas de discusiones durante las cuales también se aprobaron medidas referentes a los días de vacaciones, impuestos aéreos para vuelos de corta duración y multas más elevadas para alborotadores en estadios de fútbol.

El veto a las mercancías de los territorios ocupados estaba bloqueado por un desacuerdo entre el partido liberal (MR) y el partido socialista (Vooirut), explicó la agencia de noticias Belga.

Según este medio, la normativa se aplicaría a mercancías procedentes de los asentamientos israelíes situados en el territorio palestino ocupado por Israel en Cisjordania – incluida Jerusalén Este – y la Franja de Gaza, y prevé la denegación sistemática de cualquier autorización de importación cuando se pueda presumir que dichas mercancías provienen de un asentamiento ilegal.

También se aplicaría un período transitorio de 120 días, así como exenciones específicas para operadores económicos palestinos y para actividades por motivos humanitarios.

El Consejo de Estado, que mira por la legalidad de las normativas, también deberá emitir su dictamen al respecto.

Bélgica reconoció el Estado Palestino el pasado mes de septiembre, aunque el reconocimiento jurídico mediante un real decreto aún no se ha producido.

Más cambios en Bélgica

Asimismo, los ministros belgas de los diferentes ramos defendieron otras de sus propuestas durante la última reunión antes de las vacaciones de verano.

Por un lado, el Gobierno acordó una de las reformas más polémicas sobre la anualización de la jornada laboral, es decir, que las empresas puedan exigir a sus empleados más horas extras durante períodos de mayor actividad a cambio de más días de vacaciones durante períodos de menor actividad.

Para poder cerrar el acuerdo, se añadió que la anualización solo podría aplicarse si se compensa cualquier posible pérdida de poder adquisitivo, ya que con el sistema actual de horas extras voluntarias estas se compensan con un régimen fiscal muy favorable.

Por otro lado, se aprobaron cinco días adicionales de baja paternal para familias con hijos nacidos a partir de inicios de 2026. Estos días son, sin embargo, transferibles a la madre o al otro progenitor.

En cuanto a impuestos aéreos, se acordó una subida de 2 euros – de los 5 euros actuales a 7 euros – en la tasa a vuelos cortos. Este impuesto estaba previsto en 10 euros a partir del próximo año, pero tras fuertes protestas por parte de la aerolínea Ryanair y del aeropuerto belga de Charleroi se limitó a 7 euros, apuntaron medios locales.

Finalmente, los ministros apoyaron la propuesta del Ministerio de Interior de aumentar la multa administrativa para alborotadores en estadios de fútbol de un mínimo de 250 a 500 euros. También se ampliará de 30 meses a 3 años el período de prohibición de acceso a los estadios y se actualiza la definición de infracciones sancionables para incluir «cualquier actitud amenazante, insultante o provocadora», detallaron los medios. EFE

par/rod