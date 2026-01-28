Bélgica quiere negociar acuerdos con Turquía y RDC para impulsar los retornos de migrantes

Bruselas, 28 ene (EFE).- La ministra belga de Asilo y Migraciones, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt, viajará a Turquía y la República Democrática del Congo (RDC) este año para iniciar negociaciones de acuerdos sobre el retorno de migrantes, una de las prioridades del Ejecutivo de Bélgica.

También se espera que un representante del régimen talibán de Afganistán viaje a Bélgica para negociar el retorno de afganos a su país de origen, según informó la agencia de noticias Belga.

Durante las misiones, los funcionarios belgas discutirán con las autoridades locales los posibles acuerdos y llevarán a cabo actividades de concienciación en estos países sobre lo que conlleva realizar una solicitud de asilo en Bélgica.

«Hay muchas personas en los países de origen que desconocen lo que implica realmente una solicitud de asilo. Creen en las afirmaciones de los traficantes de personas de que todo es mucho más fácil en Europa. También es nuestra responsabilidad proporcionar información y explicar los procedimientos y condiciones que se aplican», dijo el director general de la Oficina de Inmigración de Bélgica, Freddy Roosemont.

En 2025, Afganistán fue el primer país de origen en solicitudes de asilo en Bélgica, mientras que la RDC y Turquía ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente, según datos de la Oficina de Inmigración de Bélgica.

El número de solicitudes de asilo presentadas por afganos aumentó un 11 % el año pasado, y de las 34.439 solicitudes presentadas en Bélgica, 3.947 procedían de ciudadanos afganos. EFE

