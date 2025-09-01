Bélgica registró en 2025 su primavera y verano más secos en más de un siglo

1 minuto

Bruselas, 1 sep (EFE).- Bélgica ha registrado en 2025 la primavera y verano más secos desde 1921 y el segundo con menos agua desde que existen registros, según el balance estacional difundido este lunes por el Instituto Real Meteorológico (IRM).

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2025 cayeron 184,4 milímetros de lluvia en Bélgica, frente a los 399,8 milímetros de precipitaciones de media para ese período, lo que supone el registro más escaso desde 1921, sólo superado por los datos de 1982.

En el período de verano (considerando junio, julio y agosto) llovió en Bélgica -con medición en la comuna de Uccle, en la región de la capital bruselense- un total de 35 días, mientras que la media para ese período es de 42,6 días.

Se acumularon 130 milímetros de lluvia en total, frente a la media histórica de 234,2 milímetros, por lo que se trata, según el IRM, del decimoquinto verano más seco desde 1833.

El verano meteorológico, de junio a agosto, fue también particularmente soleado, con 707 horas de brillo solar frente a las 595 horas de la media histórica.

Fue también un período particularmente cálido, con 19,3 grados centígrados de media frente a los 17,9 grados registrados habitualmente, colocándose como el cuarto verano belga más caluroso desde 1833.

El mes de agosto, en concreto, también resultó excepcionalmente seco, con 17,8 milímetros de precipitaciones, frente a una media de 86,5 milímetros. EFE

jaf/mb/cc