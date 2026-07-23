Bélgica registró en junio el segundo día más mortífero del siglo en plena ola de calor

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Bruselas, 23 jul (EFE).- Bélgica registró el 27 de junio de 2026 su segundo día más mortífero del siglo XXI, con 650 fallecimientos, en una jornada marcada por una histórica ola de calor, según datos provisionales publicados este jueves por la Oficina Estadística de Bélgica (Statbel).

La mayoría de fallecimientos se reportaron durante los últimos días de la ola de calor, que azotó el país entre el 17 y el 28 de junio, aunque el organismo precisó que todavía son necesarios análisis más profundos para vincular el exceso de mortalidad con las altas temperaturas.

La cifra de muertes del pasado 27 de junio solo ha sido superada en este siglo el 10 de abril de 2020, cuando se registraron 675 fallecimientos durante el punto álgido de la pandemia de covid-19.

En todo el mes de junio, 9.741 personas fallecieron en toda Bélgica, la mitad de ellas en Flandes (5.351), 3.582 en Valonia y 808 en Bruselas-Capital.

La mayor tasa de mortalidad, con cien o más muertes los días 27 y 28 de junio, correspondió a las provincias Henao (sur) y Lieja (este), una región en la que precisamente se activó la alerta roja por calor por tercera vez en la historia.

El 26 de junio se batió el récord histórico de calor en la comuna bruselense de Uccle, estación de referencia para los registros nacionales, al alcanzar los 35,3 ºC.

El episodio de calor extremo provocó numerosas incidencias en todo el país, como la cancelación de hasta cien servicios diarios de trenes sin climatización, la suspensión de líneas de autobús sin aire acondicionado en varias regiones y el cierre de monumentos como el Atomium de Bruselas. EFE

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