Bélgica registra su tercera primavera más cálida desde que hay registros

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Bruselas, 1 jun (EFE).- Bélgica registró este 2026 su tercera primavera más cálida desde que se tienen registros, en 1833, al haber alcanzado en los meses de marzo, abril y mayo una temperatura media de 12,1 grados, por encima de la media habitual de 10,5 grados.

Según anunció este lunes el Real Instituto Meteorológico (RMI) del país en un comunicado, el país ha sido testigo de unos valores casi récord de temperaturas, debido principalmente a una escasez de precipitaciones en el mes de abril y a unas altas temperaturas de mayo, con la reciente llegada a Bélgica de una ola de calor que también sofocó a varios países europeos, con episodios más propios del verano.

En concreto, el país centroeuropeo registró nueve días con temperaturas superiores a 25 grados, una cifra solo superada por las primaveras de 2018 (13 días) y 2007 (11 días).

Además, se anotaron dos días con temperaturas de 30 grados o más, y el dato más alto de la serie histórica fue de 30,5 grados, el pasado viernes 29 de mayo.

Estas anomalías empujaron la temperatura media de ese mes hasta los 15,4 grados, lo que supuso un aumento de 1,5 grados con respecto al valor habitual, de 13,9 grados.

La institución recalcó además que, si bien los meses de marzo y mayo fueron más lluviosos de lo normal, el mes de abril fue especialmente seco, lo que hizo disminuir la precipitación total de la primavera hasta los 155,6 milímetros, por debajo del valor normal de 165,6 milímetros.

Como agregó el RMI, estos tres meses de primavera han sido más soleados de lo normal, con 644 horas y 18 minutos contabilizados de sol. EFE

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