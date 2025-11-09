Bélgica retrasa su llegada a la cumbre CELAC-UE debido a un aterrizaje de emergencia

Bruselas, 9 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, y su delegación se dirigían a Santa Marta (Colombia) para acudir a la cumbre CELAC-UE cuando tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en las Antillas Menores debido a un problema en el motor del avión, informaron medios belgas este domingo.

Según los medios, que fueron informados por el Ministerio de Exteriores belga, el avión despegó el sábado por la mañana pero tuvo que regresar por problemas con el combustible. Posteriormente, el avión volvió a despegar hasta que un fallo en el motor obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Sint Maarten, las Antillas Menores.

El aterrizaje se desarrolló sin incidentes, añadieron, y toda la delegación belga tuvo que pasar la noche en un hotel a la espera de una solución.

Como resultado, se espera que Prévot no pueda llegar a varias de las reuniones programadas este domingo urante el inicio de la cumbre.

Medios belgas destacaron que este tipo de incidentes con aviones oficiales se lleva repitiendo en varias ocasiones.

El pasado mes de junio, los reyes belgas viajaron a Chile en su primera visita en seis décadas. A su vuelta, los monarcas quedaron varados en Antofagasta, después de que el avión sufriese una avería mientras era remolcado para el despegue.

Su salida ya se había pospuesto 24 horas debido a otro problema que impidió el despegue.

La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebran este domingo en la ciudad colombiana su cuarta cumbre con el mensaje común de defender el multilateralismo, aunque el encuentro llega aguado por las tensiones y fragmentación regionales y las ausencias de líderes de ambas partes. EFE

