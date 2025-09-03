The Swiss voice in the world since 1935

Bélgica sólo reconocerá Palestina legalmente como Estado cuando Hamás libere a los rehenes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 3 sep (EFE).- El anunciado reconocimiento de Bélgica a Palestina como Estado se producirá «en dos tiempos», con un primer gesto «político y simbólico» y un segundo paso «legal» cuando el grupo islamista Hamás libere a los rehenes israelíes que aún retiene, explicó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, el liberal Maxime Prévot.

El primer paso se producirá en forma de adhesión a la Declaración de Nueva York impulsada por Francia y Arabia Saudí durante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York este mes, e irá acompañado de un llamamiento a la coexistencia de Israel y Palestina.

Más adelante, a través de un real decreto, llegará el reconocimiento legal y jurídico, siempre que se cumplan dos condiciones: la exclusión de Hamás de todo proceso y la liberación de todos los rehenes israelíes que mantiene cautivos esa organización, explicó Prévot ante el Parlamento belga.

La falta de acuerdo, alcanzado finalmente en la noche del lunes, amenazaba con desestabilizar al Gobierno de coalición que dirige el nacionalista flamenco Bart De Wever.

El pacto incluye también la imposición de sanciones contra Israel, entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves y la declaración de «persona no grata» para «dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás», según anunció el ministro al dar a conocer el acuerdo.

Bélgica se suma así a países como Francia, Reino Unido y Australia, que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. EFE

jaf/jug/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR