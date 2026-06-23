Bélgica se prepara para la semana más calurosa de su historia

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Bruselas, 23 jun (EFE).- El Gobierno de Bélgica ha reunido al Centro Nacional de Crisis ante el aumento de las temperaturas, que superarán este martes los 30 grados centígrados como antesala de una ola de calor que podría convertir esta semana en la más calurosa de la historia del país.

«Si las previsiones son correctas, del 22 al 28 de junio será la semana más calurosa jamás registrada en Bélgica, con una temperatura media de aproximadamente 27 grados», escribió en X el jefe de previsiones del Instituto Real de Meteorología, David Dehenauw, al arrancar el verano.

Los termómetros se acercarán al récord absoluto de temperatura máxima registrado en Bélgica, que fueron los 41,8 °C medidos en Begijnendijk, en la provincia de Brabante Flamenco, el 25 de julio de 2019, y a los 39,5 °C alcanzados ese mismo día en la comuna bruselense de Uccle, estación de referencia para los registros meteorológicos nacionales.

El Instituto Real de Meteorología ha activado la alerta naranja por calor en todo el país a partir del miércoles, mientras que la provincia de Luxemburgo, en el sureste de Bélgica, ya se encuentra bajo ese nivel de aviso desde este martes.

Las máximas alcanzarán este martes los 28 °C en la costa y en la Alta Ardena, pero subirán hasta los 34 °C en las zonas próximas a la frontera francesa, antes de una nueva subida prevista para el miércoles y el jueves, cuando podrían llegar a los 37 °C.

La situación preocupa también por las temperaturas nocturnas, que dificultan la recuperación del organismo durante una ola de calor.

La noche del jueves al viernes podría ser una de las más cálidas jamás registradas en Bélgica, con mínimas que en algunos puntos podrían rondar los 28 °C.

El Gobierno federal ha decidido reunir al Centro Nacional de Crisis para evaluar la situación y estudiar posibles medidas ante el episodio de calor extremo.

El calor irá acompañado de tiempo pesado y soleado, con riesgo de tormentas a partir del jueves por la tarde, una inestabilidad que podría prolongarse durante el viernes y el sábado.

Las autoridades recomiendan evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, mantener las viviendas lo más frescas posible y prestar especial atención a niños, personas mayores, enfermos crónicos y personas aisladas. EFE

jaf/cc