Bélgica trabaja para contactar a sus nacionales afectados por el incendio en Almería

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Bruselas, 10 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, trasladó este viernes sus condolencias a los allegados de las víctimas del incendio de Los Gallardos en Almería y dijo que sus servicios consulares están «plenamente movilizados» tratando de contactar a los ciudadanos belgas en la zona con los que aún no se ha establecido comunicación.

«Nuestros servicios consulares están plenamente movilizados. Trabajan para contactar a los belgas con quienes aún no ha sido posible establecer comunicación y están a disposición de quienes se encuentren sin noticias de sus seres queridos en la región», dijo Prévot en su cuenta en X.

El titular de Exteriores belga dijo que su país está «estudiando» cómo apoyar la lucha contra los incendios en un país, España, que «es una segunda casa para muchos belgas, que viven allí o han construido allí una parte de su vida».

Prevot añadió que, aunque España y Bélgica se enfrenten esta noche en los cuartos de final del Mundial de fútbol, sus pensamientos «están con Andalucía, devastada por unos incendios de una violencia terrible».

«A las víctimas de estos incendios y a sus allegados les expreso mis más sinceras condolencias. Toda nuestra solidaridad va para España, sus habitantes y sus bomberos, que luchan sin descanso contra las llamas», dijo.

El grave incendio forestal registrado en esa localidad almeriense arroja un balance provisional de al menos once muertos y 19 personas sin localizar.

Entre los fallecidos, hay diez personas de nacionalidad extranjera a falta de la identificación definitiva, según las autoridades locales, que también apuntaron a que estos incluyen a al menos cuatro ciudadanos británicos y a la posibilidad de que hubiera también algún belga entre ellos. EFE

lzu/ahg/cc