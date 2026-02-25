Bélgica vive su 25 de febrero más caluroso desde que hay registros con 18,9 grados

1 minuto

Bruselas, 25 feb (EFE).- Bélgica registró este miércoles su jornada más calurosa para un 25 de febrero desde que existen registros, con los termómetros de la capital marcando hasta 18,9 grados centígrados.

El dato supera los 18,8 grados de la misma fecha de 2019, indicó en la red social X el meteorólogo del Instituto Real de Meteorología (IRM), David Dehenauw.

No se descarta que el mercurio suba ligeramente en las próximas horas, pues la medición récord se tomó a las 14.00 hora local, mientras que la puesta de sol ronda las 19.00 horas.

La jornada con tintes primaverales rompe una racha de varias semanas de lluvia y temperaturas frías, con nieve el pasado domingo en Bruselas.

Pero los pronósticos auguran que las temperaturas bajarán los próximos días y oscilarán entre 3 grados de mínima y 17 de máxima. EFE

jaf/ahg/icn