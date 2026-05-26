Bélgica vive su 26 de mayo más caluroso desde que hay registros

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Bruselas, 26 may (EFE).- Bélgica batió este martes su récord de calor para un 26 de mayo desde que existen registros, con 29,8 grados centígrados en la estación de referencia de Uccle, en la región de Bruselas.

El jefe de proyecciones del Instituto Real de Meteorología de Bélgica (IRM), David Dehenauw, informó en redes sociales de que al superar los 29,1 grados se había batido el máximo documentado en 1985, hace más de cuarenta años.

Pero las temperaturas siguieron aún subiendo y hacia las 15.00 hora local se llegó a 29,8 grados en el mismo punto.

El IRM ha emitido una alerta por el calor, que se prevé seguirá siendo inusualmente elevado en Bélgica al menos hasta el sábado. EFE

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