Bélgica y Australia ganan sus grupos y acceden a cuartos; Argentina avanza como segunda

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- Bélgica obtuvo el triunfo rotundo que necesitaba (3-0) ante Canadá para alcanzar los cuartos de final igual que Australia, de la mano de Alex de Miñaur, que superó a la República Checa, mientras Argentina encontró el premio a su buen papel y, como segunda del Grupo A, encontró un lugar entre los ocho aspirantes al título de la United Cup.

Los cuartos de final toman cuerpo y algunos ya están definidos a la espera de la última jornada en las sedes de Sydney, en el Grupo F, con Alemania, Polonia y Países Bajos aún con opciones.

Argentina se ha clasificado para los cuartos de final al tener garantizado ser el mejor segundo de los distintos grupos. El conjunto albiceleste acabó en la segunda plaza del grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto. Ahora se enfrentará este miércoles a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá a Grecia.

El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli, por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos bolas de partido. Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth.

El triunfo de Rinderknech fue el único de Francia en la jornada porque Italia se llevó la serie al ganar los otros dos enfrentamientos. El del individual femenino, con Jasmine Paolini sobre Leolia Jeanjean por 6-2 y 6-3 y, después, en el dobles mixto. Andrea Vavassori y Sara Errani se impusieron a Edouard Roger-Vasselin y Tiantsoa Sarah Rakotomanga por 7-6(6) y 7-6(6).

Italia acabó segunda del Grupo C por detrás de Suiza.

Bélgica, sin embargo, logró terminar primera del Grupo B, también con sede en Sydney, y dejar sin liderato a Canadá y China. El combinado europeo batió por el 3-0 que necesitaba al cuadro canadiense, una de las sensaciones. Pero ni Felix Auger-Aliassime ni Victoria Mboko pudieron frenar al conjunto belga.

Zizou Bergs batió en dos mangas a Auger Aliassime por 6-4 y 6-2 y luego Elise Mertens a Victoria Mboko por 6-3, 3-6 y 6-3. En el dobles mixto, Elise Mertens y Zizou Bergs redondearon la actuación de su equipo con el triunfo frente Cleeve Harper y Victoria Mboko por 6-3, 3-6 y 10-5.

El dobles mixto y el empuje de Alex de Miñaur dieron la clasificación a Australia sobre la República Checa que no pudo redondear su buen papel. El equipo checo tomó ventaja gracias a Barbora Krejcikova que superó a Maya Joint por 6-4 y 6-1. Pero después entró en acción De Miñaur. Logró el sexto del mundo su victoria individual ante Jakub Mensik por 6-4 y 6-1 y después fue decisivo en el dobles junto a Storm Hunter para ganar a Miriam Skoch y Dalibor Svrcina por 6-2 y 6-3.

Australia ganó el Grupo D y se enfrentará en cuartos al vencedor del F, Alemania o Polonia. EFE

