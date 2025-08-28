Búsqueda de desaparecidos de dictadura uruguaya es «una política ineludible», dice experta

2 minutos

Montevideo, 27 ago (EFE).- La búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura es «una política ineludible» para Uruguay, según destacó la directora de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca.

En declaraciones recogidas por la Presidencia uruguaya, apuntó que extremar todas las posibilidades para intentar acceder a la verdad sobre los desaparecidos es una de las prioridades definidas por el presidente Yamandú Orsi.

Asimismo, apuntó que esto permitirá cumplir «con casi una página y media» del programa de Gobierno del oficialista Frente Amplio, que interpela sobre cuál es el estado que se busca construir a 40 años del retorno de la democracia y a 50 años del Plan Cóndor.

Casablanca participó en un seminario organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y apuntó que encuentros de este tipo permiten aprender de otras experiencias nacionales e internacionales.

«Lo que se intenta es ver qué tipos de políticas de Estado se pueden llevar adelante en relación tanto a la búsqueda como a la construcción de una pedagogía de la memoria que asegure la no reiteración del terrorismo de Estado», enfatizó.

En 2024, Uruguay confirmó que los restos hallados en junio de 2023 durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal.

«Amelia Sanjurjo Casal fue una militante social y política que por el solo hecho de haber resistido a la dictadura civil y militar que operó en el país fue detenida el 2 de noviembre de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención y torturas La Tablada», detalló entonces el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.

Agregó que en ese lugar «fue sometida a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron su muerte», ocurrida cuando tenía 41 años y cuando se presumía que estaba embarazada.

Pocos meses después, nuevos restos humanos fueron hallados en el mismo lugar y en septiembre se confirmó que pertenecían al detenido desaparecido durante la dictadura Luis Eduardo Arigón Castel.

Dentro de Uruguay, también fueron encontrados e identificados anteriormente los restos de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente. EFE

scr/gad