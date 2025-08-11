The Swiss voice in the world since 1935

Baños en el Sena contra el calor en París mientras la canícula sacude el sur de Francia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 11 ago (EFE).- La canícula que llegó a Francia desde España el pasado viernes cubre ya toda la mitad sur del país con temperaturas máximas de más de 40 grados mientras en París, en el norte, se busca combatir el calor, mucho más soportable, con baños en las aguas del Sena o pasando el día en áreas con aire acondicionado.

Se espera que la mayor intensidad de este episodio de calor sea entre el lunes y el martes, aunque se va a prolongar hasta al menos el fin de semana.

Méteo France ha declarado la alerta roja en 12 departamentos del suroeste de Francia, en la región de Burdeos, por temperaturas máximas de hasta 42 grados, y otros 41 departamentos en alerta naranja, básicamente al sur del río Loira.

En París hay alerta amarilla (un nivel de precaución), con temperaturas máximas que van a subir hasta 32 grados este lunes y hasta 36 el martes y el miércoles, en los que habrá noches tropicales en las que el termómetro no bajará de los 22 o 23 grados, según los servicios meteorológicos.

Para combatir el calor, muchos vecinos o visitantes de la capital buscan refugio en las aguas del Sena aprovechando los puntos de baño habilitados por el Ayuntamiento.

«Empiezo el día con un refrescante baño. Tengo la suerte de tener aire acondicionado en el trabajo y paso el día allí. Esta noche creo que volveré a nadar en la zona de Bercy, que está abierta hasta el atardecer», cuenta a EFE Florent Michau.

Para otros, el calor extremo es también motivo de reflexión sobre el cambio climático y sobre el hecho de que estas olas de calor van a repetirse cada vez más a menudo.

«La verdad es que no veo cómo podemos combatir el calentamiento global, tendríamos que enviar todo el calor que producimos al espacio y es complicado», comenta Jean-Dominique.

Béatrice de Crécy reconoce que el calor le resulta cada vez más inaguantable: «Cuanto más mayor es, más desagradable es y más difícil de soportar. Pero aparte de vivir en un lugar donde no haga calor, no veo cómo podemos hacerlo». EFE

irr/ac/jch

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR