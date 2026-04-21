Bachelet reivindica el diálogo y una ONU renovada ante expansión de guerras y desigualdad

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Naciones Unidas, 21 abr (EFE).- La expresidenta de Chile y candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, reivindicó este martes su apuesta por el diálogo, el multilateralismo y una organización renovada ante la crisis de confianza institucional que atraviesan las Naciones Unidas mientras los conflictos armados y la desigualdad se expanden.

La chilena señaló que la organización actúa en un momento de «profunda incertidumbre, conflictos armados en expansión, graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, desigualdad creciente, cambio climático desastroso y disrupción tecnológica», pero, aunque reconoció que la confianza en las instituciones «se ha debilitado gravemente», apuntó que «nunca ha habido más materia prima para la transformación».

Para la candidata, estas fracturas revelan que la arquitectura de la ONU «necesita rediseñarse»: «No es que la dificultad tenga un lado positivo; es que la dificultad es el único terreno donde se construyen soluciones duraderas».

«Necesitamos unas Naciones Unidas modernas, enfocadas en resultados reales, sostenibles y verificables, que lideren con eficiencia administrativa, coherencia y un liderazgo confiable. Imagino unas Naciones Unidas que anticipen, prevengan, creen y unan, con un objetivo general: servir a los Estados miembros y a sus ciudadanos», añadió.

Bachelet protagonizó este martes el primer diálogo interactivo al que se van a someter todos los candidatos a suceder a António Guterres como secretario general de la ONU.

Durante tres horas, la candidata defendió sus postulados y avanzó algunos detalles sobre la dirección en la que le gustaría dirigir la organización tras las preguntas de los Estados miembros y algunos miembros de la sociedad civil que fueron elegidos por sorteo.

En su discurso inicial, pronunciado en inglés, francés y español, subrayó cómo el diálogo ayudó a su país a salir de la dictadura, recordó el último discurso del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela ante la ONU y citó a la música chilena Violeta Parra.

También recordó su propio papel como primera Directora Ejecutiva de ONU Mujeres (2010–2013), Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018–2022) y presidenta y ministra del Gobierno de su país en dos ocasiones.

Sin embargo, no quiso entrar en detalle cuando fue preguntada directamente por la situación en Palestina, que varios organismos de la ONU definen como genocidio por parte de Israel, o en Cuba, en el marco de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por las que fue preguntada por el propio representante cubano.

Sin mención explícita, la chilena defendió el diálogo para intentar contener enfrentamientos y que el secretario general se encuentre en el terreno. A su juicio, para el correcto desarrollo de sus funciones, la persona que ocupa el máximo puesto administrativo de la ONU debe conocer la situación en primera persona, no desde las oficinas del organismo.

Bachelet fue la primera de las candidatas en participar en esta presentación ante los Estados miembros.

Esta tarde será el turno del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA), el argentino Rafael Grossi, y mañana miércoles el de la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y del expresidente de Senegal Macky Sall. EFE

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