Bad Bunny, Carín Leon y Rauw Alejandro, los más nominados a Premio Lo Nuestro

3 minutos

Miami (EE.UU.), 13 ene (EFE).- Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al Premio Lo Nuestro, con diez cada uno, para la gala que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.

La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes «que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros».

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría Artista del año, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

En mejor canción los temas nominados son ‘Desde hoy’, de Natti Natasha; ‘DTMF’ de Bad Bunny; ‘El amor de mi herida’ de Carín León; ‘Imagínate’, de Danny Ocean & Kapo; ‘Khé?’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos; ‘Latina foreva’, de Karol G; ‘Me jalo’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘No me sé rajar’ de Alejandro Fernández; ‘Otra noche (feat. Darell)’ de Myke Towers y Darell, y ‘Soltera’ de Shakira.

Para el premio al álbum del año lo compiten ‘¿Y ahora qué +?’, de Alejandro Sanz; ‘111Xpantia’, de Fuerza Regida; ‘Babylon Club’, de Danny Ocean; ‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Debí tirar más fotos’, de Bad Bunny; ‘Eterno’, de Prince Royce; ‘Island Boyz’, de Myke Towers; ‘La ciudad’, de Alleh & Yorghaki; ‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León; y ‘Tropicoqueta’, de Karol G.

Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León acumulan el mayor número de nominaciones, con diez candidaturas cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho.

«Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina», indicó la organización.

Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.

En pop, los nominados incluyen nombres destacados como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat.

En la categoría de Música Mexicana, varias de las fuerzas más importantes del género están representadas a lo largo de las nominaciones, entre ellas Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, mientras que la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

La gala servirá para rendir homenaje a los orígenes «y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras», concluyó el comunicado. EFE

