Bad Bunny, Karol G o Pedro Pascal, los latinos clave de la cultura para Hollywood Reporter

Redacción Internacional, 12 nov (EFE).- De Bad Bunny a Karol G o Pedro Pascal, medio centenar de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, el cine, la televisión y el entretenimiento conforman la Latin Power List 2025, una lista elaborada por Hollywood Reporter con la que defiende que «el talento latino es imposible de ignorar».

«En medio de la agitación política en Estados Unidos, que cada vez se centra más en las personas de color, reivindicar con orgullo esa identidad puede ser toda una declaración de principios», señala la revista.

La lista destaca, entre otros, a Bad Bunny que protagonizará el espectáculo de la Super Bowl en 2026, Pedro Pascal que «domina las pantallas de Hollywood», o Karol G que actuó en el desfile de Victoria’s Secret.

También habla de los creativos y ejecutivos latinos que desde distintos medios «brindan vehículos y plataformas» para contar historias que desafían las narrativas convencionales y abren las puertas a la próxima generación de creadores culturales en la música, el cine, la televisión y los deportes.

La lista la encabeza Cris Abrego, cofundador de la productora Hyphenate con Eva Longoria y presidente de la Academia de la Televisión -responsable de los Premios Emmy-.

Le sigue Daniel Alegre, CEO de Televisaunivisión, el boxeador mexicano Canelo Álvarez, el cantante Bad Bunny, y la productora de Amazon Javiera Balmaceda -hermana de Pedro Pascal-.

En los primeros puestos de la lista se encuentran también cantantes como J Balvin, Cardi B, Camila Cabello, o Ca7riel & Paco Amoroso -cuyo concierto de Tiny Desk se hizo viral-. También Selena Gómez y Shakira.

Actores como Pedro Pascal, Sofia Carson, Kate del Castillo, Benicio del Toro o America Ferrera, y humoristas como Luisito Comunica y Marcello Hernandez (SNL), se codean con cineastas como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro Gómez Iñarritu.

Entre los directivos más destacados se encuentran Eddy Cue (Apple), Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latinoamerica; o César Conde de NBCUniversal News Group.

El deportista Lionel Messi, la cantante Jennifer Lopez y la productora y actriz Eva Longoria también aparecen en el listado elaborado por el medio digital. EFE

csr/agf