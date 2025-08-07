Bad Bunny, salseros y pleneros recuerdan el legado del legendario pianista Eddie Palmieiri

San Juan, 7 ago (EFE).- Destacados artistas puertorriqueños de diversos géneros musicales y generaciones recuerdan este jueves con fotos, videos y anécdotas al legendario pianista Eddie Palmieri, fallecido a sus 88 años, dejando un legado indiscutible en su aportación en la salsa y el jazz latino.

Uno de esos reconocidos artistas boricuas que han resaltado la carrera de Palmieri a través de las redes sociales es Bad Bunny, quien ha aprovechado para descargar en sus historias de Instagram fotos de algunas presentaciones que ofreció el difunto músico a través de sus más de 70 años de carrera.

Entre las fotos que descargó Bad Bunny hay una del fallecido músico de origen puertorriqueño cargando uno de sus tantos Grammy, incluyendo el primero que ganó por el disco ‘The Sun of Latin Music’ a la Mejor Grabación Latina en 1976.

Otro reconocido músico puertorriqueño que recordó a Palmieri es el legendario bajista, músico y compositor Bobby Valentín, quien en su página de Facebook contó que su gran colega le decía que ellos eran «los últimos dinosaurios» del género de la salsa.

«Su legado musical será recordado siempre por todas las generaciones. Mis condolencias, paz y fortaleza para su familia, amigos y seguidores. QDEP. La música del mundo está de luto. Sentimos esta pérdida. Gracias por tanto maestro… Descanse en paz Eddie Palmieri», sostuvo Valentín.

Dentro de esas otras leyendas que también han lamentado la partida de Palmieri está el también legendario pianista Richie Ray, del dúo de Richie Ray y Bobby Cruz.

«Se fue Eddie, maestro del piano y la salsa dura. Eddie fue fundamental para la formación de nuestra música afro caribeña. Extraordinario Eddie, su sonido era fuerte y contundente, y siempre le recordaremos. Paz a su familia» (sic), expresó Ray.

Por su parte, Herman Olivera, cantante de la orquesta de Palmieri, pidió en sus redes sociales que «las bendiciones» de su ahora fenecido director «lleguen a mí de cualquier parte que estés».

Otro gran sonero que también se despidió de Palmieri fue Gilberto Santa Rosa, conocido como ‘El caballero de la salsa’, quien reflexionó que «la música del mundo está de luto» con el fallecimiento del pianista.

A su vez, Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico y otro gran pianista, se unió a los mensajes de despedida para recordar a Palmieri.

«Tu legado musical quedará por siempre en nuestra historia y en nuestros corazones. Nuestras condolencias a su familia y allegados», dijo.

Asimismo, la orquesta La Sonora Ponceña, dirigida por el también pianista Papo Lucca, describió a Palmeiri como «un genio del piano, un visionario de nuestra música y un referente eterno para quienes admiramos su arte». EFE

