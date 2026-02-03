Bad Bunny entiende que la Super Bowl es una plataforma de unión, dice el jefe de la NFL

2 minutos

Redacción Internacional, 3 feb (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en sus siglas en inglés), Roger Goodell, ha asegurado que el cantante puertorriqueño Bad Bunny es consciente de que la Super Bowl es una plataforma que promueve la unión.

«Él entiende que la plataforma de la Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento y que debe aprovechar este momento para lograrlo. Otros artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende y creo que tendrá una gran actuación», afirmó Goodell.

Goodell hizo estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa previa a la Super Bowl LX que se celebrará el próximo domingo y en la que Bad Bunny liderará el espectáculo del descanso del partido en el que se medirán New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

El cantante puertorriqueño llega a la Super Bowl tras triunfar este pasado domingo en los Grammy, donde consiguió tres premios, entre ellos el de mejor álbum del año po ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, lo que le convirtió en el primer artista, en los 68 años de historia de estos premios, en triunfar en esta categoría con un disco con canciones en español.

Un reconocimiento que, según Goodell, corroboró el por qué fue elegido para presentarse en el juego por el título de la NFL.

«Bad Bunny es uno de los grandes artistas del mundo. Y esa es una de las razones por las que fue elegido para este espectáculo. Creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny», como se demostró con su intervención en la gala de los Grammy, subrayó el directivo.

La NFL ha defendido la elección del puertorriqueño para el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl ante las críticas incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Es terrible», afirmó hace un par de semanas Trump, que no asistirá al partido.

En el aspecto de la seguridad, por la presencia de Bad Bunny, Goodell señaló que no será diferente a la que se tiene en eventos de esta magnitud.

«La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos centramos, pero no veo ningún cambio en los preparativos para la Super Bowl respecto a otros», concluyó el comisionado. EFE

