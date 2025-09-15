Bad Bunny lanza con Amazon Music una iniciativa educativa y económica para Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 15 sep (EFE).- Bad Bunny y Amazon Music anunciaron este lunes una colaboración de gran impacto que abarca educación, empoderamiento cultural y desarrollo económico con el objetivo de generar un cambio real en Puerto Rico.

Los programas incluirán currículo STEM (ciencia y tecnología) reforzado, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y maestros, lo que garantizará el aprendizaje continuo y el apoyo comunitario, basándose en el trabajo continuo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny para impulsar la educación en Puerto Rico.

La colaboración abarca asimismo iniciativas para apoyar a agricultores y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla, según informó un comunicado de Amazon.

Además, se lanzará una tienda especial en Amazon.com llamada ‘comPRa Local’ para dar visibilidad global a los productos y negocios puertorriqueños con la insignia ‘Hecho en PR’.

«Benito (nombre de pila real del artista) encarna el espíritu de Puerto Rico y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente», dijo Rocío Guerrero, directora para Latinoamérica de Amazon Music.

«Al combinar música, tecnologías de Amazon, comercio y programas comunitarios a gran escala, conectamos al público global con este momento histórico y, al mismo tiempo, fortalecemos a las comunidades puertorriqueñas», agregó.

Bad Bunny anunció hoy que habrá una función especial en el Coliseo de Puerto Rico el próximo sábado, 20 de septiembre, de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’, que culminó oficialmente el pasado domingo tras un récord de 30 conciertos.

Este concierto adicional se titulará ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’ y es solo para residentes de Puerto Rico, aunque será transmitido por Amazon Music para todo el mundo.

Tras la residencia en Puerto Rico, comienza la gira mundial ‘Debí tirar más fotos’, homónima de su último álbum, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y concluye en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas vendidas. EFE

mv/rcf