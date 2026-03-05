Bad Gyal lanza ‘Más cara’, un disco que mezcla dancehall, reguetón, guaracha y kompa

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 5 mar (EFE).- La cantautora española Bad Gyal presentó este jueves en Miami su nuevo álbum ‘Más cara’, el segundo de su carrera y un proyecto que define como «un regalo» para su yo adolescente, con profundas raíces en los ritmos urbanos del Caribe.

«La Alba, de 12 a 16 años, no podría creer esto», dijo la artista, cuyo nombre es Alba Farelo i Solé (1997) durante una transmisión en vivo en TikTok con la que comenzó las actividades de lanzamiento del álbum, grabado en Miami, Medellín, Puerto Rico y España.

«Estoy nerviosa, emocionada y muy pendiente de cómo la gente lo va a recibir. Yo sí veo las reacciones en las redes sociales. No voy a decir que no», confesó desde Miami.

Gran parte de esos nervios proviene del «gran esfuerzo y pasión» que requirió la producción de ‘Más cara’. «Fueron tres campamentos de composición con mucha gente a la que admiro muchísimo desde que empecé a consumir esta música», explicó.

Aunque la composición fue en gran medida digital: «se hizo desde la base. Los ritmos los creamos juntos, yo sentada en el estudio diciendo esto sí, esto no», agregó, describiendo un proceso poco común en la creación de música urbana, en el que las canciones se arman por partes y, muchas veces, desde lugares remotos.

«Yo quería un álbum cálido que se creara en el momento y creo que eso lo va a percibir quien escuche mi música», añadió.

Bad Gyal describe el proyecto como su “dream playlist” (lista de reproducción soñada) y como una especie de mapa sonoro que conecta las influencias que marcaron su adolescencia con su evolución actual como artista global, comenzando por el artista puertorriqueño J. Álvarez, con quien comparte el micrófono en ‘La iniciativa’.

«Yo lo escuchaba de adolescente en Barcelona, cuando adoraba el reguetón, pero lo veía como proveniente de un mundo muy lejano», recordó.

A lo largo de sus 19 canciones, el disco fusiona reguetón, R&B, dancehall, merengue house, shatta jamaicano, guaracha y kompa haitiano, una mezcla que mantiene el espíritu de discotecas y clubes nocturnos característico de Bad Gyal mientras explora nuevas texturas y ritmos.

El resultado es un proyecto eminentemente bailable que se mueve entre lo nostálgico y lo contemporáneo, reafirmando el vínculo de la cantante con los sonidos que dominaron la escena urbana de las últimas dos décadas.

La lista de canciones abre con ‘Más cara’, seguido de canciones como ‘Un coro y ya :)’, ‘Te daré’, ‘Dame’ y ‘Noticia de ayer’, esta última definida por la artista como «la más divertida de crear».

En ‘Choque’ se une al veterano del reguetón Chencho Corleone, mientras que ‘Última noche’ es una colaboración con Ozuna.

Otros invitados del proyecto incluyen a 8Belial, De La Rose, Jadiel, Jenny «La sexy voz», Maureen y Víctor Mendivil, artistas que aparecen en canciones como ‘Tic Tac (Hour Love)’, ‘Hoy te toca’, ‘Perro’, ‘Muñeca’ y ‘Fashion Girl pt.2’.

La producción ejecutiva del proyecto estuvo a cargo del dominicano Cromo X, a quien Bad Gyal llama «hermano», quien coordinó el trabajo de una nueva generación de productores urbanos como Botlok, Jorge Milliano, Mazzarri y Wicked Outside.

El álbum también incluye aportes de figuras influyentes de la música urbana como Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, responsables de algunos de los sonidos más reconocibles del reguetón moderno.

Además del lanzamiento del álbum, Bad Gyal estrenó el video oficial de ‘Un coro y ya :)’, dirigido por el fotógrafo y realizador Daniel Sannwald. El video, rodado en Barcelona, explora una estética sensual que acompaña el tono de la canción y refleja el universo visual que la artista ha construido en torno a esta nueva etapa.

El lanzamiento llega en un momento de consolidación para la artista, que continúa ampliando su presencia internacional con una gira por España prácticamente agotada y una próxima presentación como cabeza de cartel en el festival Primavera Sound, en Barcelona en junio.

Con este segundo álbum, Bad Gyal reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del pop urbano europeo y una de las voces con mayor proyección en la música latina contemporánea. EFE

