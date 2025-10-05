Badenoch aumentará las deportaciones y restringirá el asilo si gobierna en el Reino Unido

Londres, 5 oct (EFE).- La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, anunció este domingo un plan para aumentar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a unas 150.000 al año y restringir el derecho de asilo si llega al poder en las elecciones previstas en 2029.

Badenoch propuso crear una Fuerza de Deportaciones, que tendría un presupuesto de 1.600 millones de libras (1.830 millones de euros) y amplias competencias, al estilo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense.

Eso le permitiría incrementar las devoluciones a unas 150.000 anuales (o 750.000 en cinco años), frente a las 35.000 estimadas actualmente, es decir, un aumento de más del 300 %.

La líder conservadora, cuyo partido se hunde en las encuestas tras una histórica derrota en los comicios generales de julio de 2024, presentó la iniciativa al inicio del congreso anual de la formación, que se celebra hasta el miércoles en Mánchester (noroeste de Inglaterra).

Negar el asilo a quienes huyan de guerras

Como parte del plan, explicó que también se restringirá el derecho de asilo, el cual solo se concederá en caso de persecución por Gobiernos extranjeros y se denegará a quienes lleguen a territorio británico por vías irregulares o huyan de guerras o de la discriminación.

Badenoch plantea además eliminar el Tribunal de inmigración del Reino Unido, de modo que todas las decisiones las tomaría el ministerio del Interior, sin apenas derecho a recurso ni ayudas legales a los afectados.

En una entrevista con la BBC, la líder ‘tory’, que asumió el cargo el pasado noviembre, dijo que los inmigrantes indocumentados «deben ser devueltos al lugar de donde vinieron» y consideró «irrelevante» preguntar a dónde irían si esos sitios no fueran seguros.

El Partido Conservador, que gobernó entre 2010 y 2014, responde así a la propuesta sobre inmigración de la formación populista de derechas Reform UK dirigida por Nigel Farage, que lidera las encuestas electorales con un 34 % del apoyo, frente al 22 % de los labopristas y un 14 % de los ‘tories’.

Farage propuso hace unos días, entre otras cosas, deportar a 600.000 inmigrantes en cinco años si gana las elecciones, y eliminar el derecho a la residencia permanente a quienes estén en el país legalmente.

Badenoch, que es hija de padres nigerianos y se crió en Nigeria, ya anunció el sábado que un futuro Gobierno conservador retiraría al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

La política consideró que esa convención limita la gestión de las deportaciones de criminales extranjeros y migrantes ilegales, la protección de militares frente a denuncias o anteponer a los británicos en el acceso a ayudas sociales. EFE

