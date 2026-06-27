Baena: “No hemos demostrado nuestro mejor juego, pero hemos competido”

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Álex Baena, autor del gol de la victoria de España ante Uruguay (0-1), reconoció que “no” han “demostrado su mejor juego” como en la goleada frente a Arabia Saudí (0-4), pero que han “competido”, lo que catalogó como algo “muy necesario” en un Mundial.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, se jugaban la vida y nosotros el primer puesto. El equipo no ha demostrado su mejor juego como el otro día pero ha competido que es muy necesario en estos torneos”, dijo en Teledeporte tras el partido.

Baena, nombrado mejor jugador del partido, catalogó su gol como “uno de los que más feliz” le ha hecho de su carrera y defendió a Fernando Muslera, guardameta uruguayo y que falló en el gol.

“Puede ser que sea uno de los más importantes y uno de los que más feliz me ha hecho. A Muslera le ha botado mal y tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida. Mandarle un fuerte abrazo que será duro para él”, apuntó.

Por otro lado, aseguró que, “a pesar de ser un partido duro” por la intensidad de Uruguay, que acabó con Canobbio expulsado, no fueron con “maldad”.

“Les entendemos, porque se veían eliminados. A pesar de ser un partido duro, han sido respetuosos. Han ido fuertes y sin maldad”, declaró. EFE

omb/car

(foto)