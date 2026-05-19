Bagdad condena ataques a Riad desde su espacio aéreo y promete investigar la acción

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Bagdad, 19 may (EFE).- El Gobierno de Irak condenó este martes los recientes ataques con drones procedentes del espacio aéreo iraquí contra Arabia Saudí y aseguró estar dispuesto a «cooperar en la verificación» de los detalles de la acción contra el país vecino.

El portavoz del Gobierno iraquí, Basem al Auadi, expresó en un comunicado el compromiso de Bagdad con «la seguridad de los Estados árabes y la importancia de apoyar la estabilidad y todos los esfuerzos para reducir las tensiones y prevenir ataques, independientemente de su origen».

«No habrá indulgencia con nadie que intente socavar la soberanía del Estado iraquí o perjudicar las relaciones con el Reino o cualquier otro país», zanjó.

El pasado domingo, el Ministerio de Defensa saudí informó de que las defensas aéreas saudíes «interceptaron y destruyeron tres drones que entraron en el espacio aéreo saudí procedentes del espacio aéreo iraquí», advirtiendo de que «se reserva el derecho de responder en el momento y lugar adecuados».

Un incidente que Al Auadi condenó y reafirmó que Irak mantiene una «postura firme e histórica respecto a las destacadas y duraderas relaciones entre los países hermanos y amigos de la región».

Reafirmó «sus continuos esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad regional y preservar la seguridad y la soberanía de los países de la región».

No obstante, el portavoz añadió que las autoridades militares iraquíes competentes «no han detectado ni monitoreado ninguna información específica relacionada con el espacio aéreo iraquí».

Sin embargo, «las autoridades iraquíes pertinentes están plenamente dispuestas a cooperar para verificar cualquier información relacionada con los detalles del ataque contra el reino».

Bagdad rechazó «categóricamente el uso de su territorio, espacio aéreo y aguas territoriales para lanzar ataques contra países vecinos», y defendió que las fuerzas de seguridad iraquíes «han tomado todas las medidas necesarias para frustrar y descubrir cualquier intento que se cometa en este contexto».

Las relaciones de Irak con los países árabes del golfo Pérsico han sido perjudicadas por los ataques con drones y proyectiles desde Irak contra su territorio durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades iraquíes han declarado en varias ocasiones su neutralidad en la guerra, iniciada a finales de febrero, y su oposición al uso del territorio iraquí para atacar a otros. EFE

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