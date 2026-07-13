Bahamas continúa con la investigación de la muerte de 10 personas en un accidente aéreo

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San Juan, 13 jul (EFE).- La Policía de Bahamas informó este lunes de que continúa con la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido en el accidente aéreo del viernes en el que perdieron la vida las diez personas, entre ellas cinco miembros de la agrupación musical ‘The Pond Band’ y un disyóquey.

«Los investigadores seguirán recopilando y analizando información objetiva relacionada con todos los aspectos del suceso, incluyendo la aeronave, las operaciones de vuelo, el mantenimiento, la información meteorológica, los servicios de tráfico aéreo y cualquier otra prueba relevante», explicaron en un comunicado las autoridades bahameñas.

Los primeros hallazgos revelan que la aeronave de Cessna Flamingo Air, con matrícula C6-FLX, que partió el viernes desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling International, en Bahamas, rumbo a la isla de San Andros, se estrelló en un pinar cercano a las instituciones aeroportuarias del norte de San Andros.

La Policía bahameña indicó que los restos mortales de nueve de las víctimas fueron trasladados a una clínica forense de San Andros «para su custodia» a la espera de nuevos exámenes e identificación.

De acuerdo a la información reportada por las autoridades de Bahamas, cinco miembros de la conocida ‘The Pond Band’ fallecieron en el accidente, entre ellos Giovanni McKenzie, Rashad Storr, Mateo Winder, Toniquea Gilot y Tra’vis Johnson.

También murieron en el suceso el disyóquey Melvin Henfield; Quintin Myers y Macaro Rolle, ambos naturales de Andros; y el piloto, Franklyn Cambridge.

Un hombre de 24 años sobrevivió al accidente, fue rescatado y trasladado a una institución hospitalaria, donde posteriormente falleció debido a las graves heridas que sufrió tras el accidente aéreo.

El accidente ocurrió el viernes, mientras Bahamas celebraba el Día de la Independencia, y el primer ministro Philip Davis afirmó que el país estaba de luto.

«A todas las familias que han recibido la devastadora noticia de que un ser querido no volverá a casa, les expresamos nuestro más sentido pésame. No hay palabras que puedan aliviar su dolor», lamentó el mandatario bahameño.

En este contexto, el Ministerio de Energía y Aviación informó de que la Autoridad de Aviación Civil de las Bahamas (CAAB, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente el Certificado de Operador Aéreo (AOC, en inglés) de la aerolínea Flamingo Air por «los incidentes de seguridad ocurridos».

La Unión de Músicos y Artistas Bahamense (BMEU, en inglés) confirmó el sábado que entre los fallecidos había «algunos de los más talentosos y dinámicos miembros de nuestra comunidad del entretenimiento», que incluyen integrantes de la agrupación The Pond Band y el DJ, «cuya pasión, dedicación y habilidad tocaron las vidas de tantos y ayudaron a enriquecer la cultura de Bahamas». EFE

es/ea/jrh