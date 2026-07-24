Bahamas solicita «aclaraciones» a EEUU por impacto de aranceles a exportaciones bahameñas

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San Juan, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Bahamas solicitó este viernes «aclaraciones» a Estados Unidos ante el impacto de un nuevo arancel del 12,5 % sobre las exportaciones bahameñas, tras la decisión del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) de imponer la medida debido a las preocupaciones sobre las prohibiciones de importación relacionadas con el trabajo forzoso.

«Estamos en contacto con nuestros homólogos estadounidenses para solicitar aclaraciones y garantizar que se tengan plenamente en cuenta las recientes medidas legislativas adoptadas por Bahamas», declaró el Ejecutivo bahameño en un comunicado.

La Oficina del Primer Ministro de Bahamas señaló en el documento que el Gobierno es consciente del ajuste arancelario anunciado y está analizando lo que podría suponer para los exportadores bahameños.

En este sentido, el Gobierno de Bahamas hizo hincapié en que valora su relación económica de larga data con Estados Unidos y seguirá trabajando «de forma constructiva para alcanzar una solución justa que proteja a las empresas bahameñas y mantenga la sólida relación comercial entre ambos países».

Esta reacción se produce tras el anuncio realizado el jueves por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de que Washington va a imponer nuevos aranceles a 60 economías en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La medida, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se dirige contra aquellos países que, según la USTR, no han impuesto ni aplicado de forma efectiva prohibiciones a la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Según la resolución definitiva, Bahamas entra en la categoría de «todas las demás economías investigadas» y se enfrentarán a un arancel del 12,5 % en virtud de la Sección 301 sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

Greer afirmó que la medida tiene por objeto abordar lo que Estados Unidos considera tanto un problema de derechos humanos como una práctica comercial desleal.

«Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales», declaró Greer.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bahamas, las exportaciones a Estados Unidos ascendieron a 110,9 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, frente a los 84,3 millones de dólares registrados durante el mismo periodo de 2024.

Las exportaciones totales a todos los países alcanzaron los 128 millones de dólares durante el trimestre, lo que supone un aumento interanual del 19 %.

La maquinaria y el material de transporte, los productos manufacturados clasificados principalmente por materiales, y los alimentos y animales vivos representaron más de la mitad de las exportaciones del país caribeño. EFE

ea/seo