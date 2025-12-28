Baja la intensidad de ataques nocturnos ucranianos con drones, pero aumenta durante el día

1 minuto

Moscú, 28 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 25 drones ucranianos después de que durante la tarde de ayer interceptaran más de un centenar, 26 de los cuales se dirigían a Moscú.

«Los sistemas de defensa antiaérea derribaron la pasada noche 25 drones ucranianos de ala fija», informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

La mayoría de los drones fueron alcanzados en la región de Samara (12), a más de 800 kilómetros al sureste de Moscú.

También fueron abatidos tres drones en la región de Bélgorod, tres en Kursk, tres en Sarátov, dos en Volgogrado y otros dos en Rostov.

Ayer, mientras los ataques nocturnos se redujeron a siete drones, las defensas antiaéreas trabajaron activamente durante el día y destruyeron 111 drones entre las 15:00 y las 18:00, hora de Moscú (12.00-15.00 GMT).

Mientras tanto, entre las 16:50 y las 19:20, hora local (13.50-16.20 GMT) las autoridades rusas comunicaron el derribo de 26 drones que se dirigían a la capital rusa, por lo que se restringieron los vuelos en los aeropuertos de Vnúkovo y Sheremétievo.

Según medios rusos, las retenciones y cancelaciones afectaron a más de 300 vuelos.EFE

mos/mr