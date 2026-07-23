Bajan de 140 a 16 los buques de bandera panameña detenidos en puertos de China

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Ciudad de Panamá, 23 jul (EFE).- Las detenciones de buques de bandera panameña en puertos de China bajaron a 16 en lo que va de julio, informó este jueves el Gobierno de Panamá, que cita datos del Memorando de Entendimiento de Tokio, una organización regional de control del Estado rector del puerto, y atribuyó la tendencia a la baja a «conversaciones» sostenidas con Pekín.

En mayo, Panamá llegó a tener 140 buques detenidos, a raíz de la anulación de una concesión a un operador chino de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, tras lo cual comenzó a darse el aumento de las detenciones de buques de la marina mercante panameña, una de las mayores del mundo.

«Las conversaciones entre autoridades de los Gobiernos de Panamá y de China han dado sus primeros resultados logrando una disminución significativa en las detenciones por el control de barcos de bandera panameña en puertos» chinos, señaló el Gobierno panameño en un comunicado.

Los datos del Memorando «reflejan únicamente un porcentaje del 10 % de inspecciones con detención para el presente mes (julio), en relación con un escalada que inició en marzo con 21 %; siguió en abril, 35 %; mayo, 37 %; y junio, 25 %, en puertos de China continental», dijo el Ejecutivo panameño.

El crecimiento de las naves panameñas detenidas en China sucedió después de la salida en febrero pasado del operador chino CK Hutchison de dos puertos cercanos al Canal de Panamá porque la concesión fue anulada por inconstitucional por el Supremo panameño.

Una de las principales consecuencias de las detenciones de buques fue la salida de más de 200 barcos de la marina mercante de Panamá, una de las más grandes del mundo, así como el choque público entre autoridades de ambos países.

En este contexto, funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá viajaron a China la semana pasada para sostener reuniones con sus contrapartes en las que acordaron renovar un acuerdo de transporte marítimo firmado en 2017, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, en detrimento de Taiwán.

Entre los beneficios del convenio, próximo a caducar este año tras su anterior renovación en 2021, otorga a los buques de bandera de Panamá el estatus de ‘Nación Más Favorecida’ en los puertos chinos con tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles. EFE

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