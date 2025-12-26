Bajo arresto domiciliario el soldado colono que atropelló en cámara a un palestino

1 minuto

Jerusalén, 26 dic (EFE).- Un reservista y colono israelí, arrestado ayer tras ser grabado atropellando a un palestino que rezaba junto a la carretera en la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala, fue puesto este viernes bajo arresto domiciliario durante cinco días.

La Policía israelí le detuvo e interrogó el jueves, según un comunicado divulgado por la prensa local, y ya se encuentra en prisión domiciliaria, con la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir.

En el vídeo se ve como el colono golpea con un quad al palestino que rezaba, que se levanta sin queja y no se enfurece antes de irse.

Ayer, el Ejército confirmó, además, que el colono había disparado su arma «mientras vestía de civil y actuó en grave violación de su autoridad», según otro comunicado, y dijo que estaba revisando lo sucedido con la Policía.

Su arma fue confiscada y se dio de baja en la reserva «debido a la gravedad del incidente», añade el comunicado.

En muchos de los asentamientos y ‘outposts’ (colonias no regularizadas) que pueblan el territorio palestino de Cisjordania, Israel mantiene fuerzas de seguridad compuestas por reservistas, armados, que viven en las propias colonias.

En las aldeas y pueblos palestinos de alrededor, sobre todo en las que se encuentran cerca de los ‘outposts’ más ideológicos y radicales, los ataques de colonos violentos de colonos se han convertido en sucesos casi diarios. EFE

pms/jgb