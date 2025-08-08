The Swiss voice in the world since 1935

Bajo control el incendio que asoló una zona turística del sur de España

1 minuto

Los bomberos consiguieron controlar el incendio forestal cerca de la localidad turística de Tarifa, en el sur de España, que obligó a evacuar a más de 1.500 personas, según informaron las autoridades el viernes.

El incendio se declaró el martes en La Peña, una zona boscosa cerca de una playa a las afueras de Tarifa, una localidad costera de unos 19.000 habitantes conocida por sus fuertes vientos, que la hacen muy popular entre los surfistas. 

El fuego se inició en una autocaravana en un camping y se propagó rápidamente debido a las rachas de viento. 

Más de 1.500 personas y 5.000 vehículos fueron evacuados de campings, hoteles, viviendas y playas. 

Los vecinos y los turistas evacuados pudieron regresar a sus moradas el miércoles, después de que se diera el incendio por «estabilizado».

Este viernes, el incendio estaba «controlado», informó en la red social X el servicio andaluz de extinción de incendios, Infoca.

Los equipos de bomberos permanecerán en la zona durante los próximos días para asegurar el perímetro y evitar que se reavive el fuego, añadió Infoca. 

España está sufriendo actualmente una ola de calor, con temperaturas que rozan los 40 grados centígrados en muchas regiones. 

Se prevé que el calor extremo se mantenga al menos hasta el miércoles. Las autoridades de protección civil advirtieron de que existe un riesgo alto o extremo de incendios forestales en gran parte del país.

