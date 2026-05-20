Bajo la presión de Trump, la UE logra consenso para aplicar el acuerdo comercial con EEUU

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Bajo la presión de Donald Trump, los miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron este miércoles un compromiso provisional para aplicar el acuerdo comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, con la esperanza de cerrar un capítulo turbulento en las relaciones transatlánticas.

En julio pasado, el bloque de 27 países llegó a un acuerdo con Washington para fijar los aranceles sobre la mayoría de los productos europeos en un 15%, pero, para frustración de Trump, aún no había cumplido su promesa de eliminar a cambio sus gravámenes sobre las importaciones estadounidenses.

El magnate republicano dio entonces a la UE hasta el 4 de julio, día en que se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, para poner en marcha completamente ese pacto negociado en Turnberry, Escocia.

Incluso amenazó con aumentar del 15% al 25% las tasas sobre los automóviles y camiones europeos.

«El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo para aplicar los elementos arancelarios de la Declaración Conjunta» UE-Estados Unidos adoptada el 21 de agosto de 2025, escribió la madrugada de este miércoles la presidencia de la UE, actualmente en manos de Chipre, en un comunicado.

Precisó que se trata de un consenso «provisional».

Los representantes de los eurodiputados y de los 27 Estados miembros habían iniciado la tarde del martes sus discusiones a puerta cerrada, en una sala del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo, tras un intento infructuoso a principios de mayo.

«Hoy, la Unión Europea cumple sus compromisos», proclamó en un comunicado Michael Damianos, ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria. «El mantenimiento de una asociación transatlántica estable, previsible y equilibrada redunda en interés de ambas partes», añadió.

Este consenso llega además después de que el Parlamento europeo hubiera exigido el mes pasado un conjunto de salvaguardias difíciles de aceptar por parte de los Estados miembros, preocupados por evitar un nuevo arrebato de ira de la Casa Blanca.

– Puntos de bloqueo –

Uno de los puntos de bloqueo se refería a una cláusula de suspensión reforzada, que preveía la supresión de las condiciones arancelarias favorables concedidas a los exportadores estadounidenses si Estados Unidos infringía los términos del acuerdo.

Los eurodiputados aceptaron rebajar estas exigencias. Según un comunicado del Parlamento Europeo, el texto final concede a Washington hasta finales de año para eliminar los recargos superiores al 15% sobre los componentes de acero, en lugar de convertirlo en una condición previa.

El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, tuvo que afrontar el reto de alcanzar una posición común entre los distintos grupos parlamentarios, que negociaron hasta el último momento.

Lange minimizó las concesiones y declaró tras el anuncio del acuerdo que «el Parlamento ha salido victorioso con sus exigencias relativas a una red de seguridad completa».

«Existe un mecanismo de suspensión si Estados Unidos no respeta el acuerdo, un mecanismo de seguimiento del impacto en nuestra economía, disposiciones relativas a los aranceles injustificados sobre ciertos productos, una fecha de vencimiento para la legislación y una fuerte implicación del Parlamento Europeo», subrayó.

Si bien el Parlamento Europeo se mostró reacio desde el principio a ratificar el acuerdo con Estados Unidos, el proceso también se ha visto obstaculizado en los últimos meses por las pretensiones de Trump sobre Groenlandia y, posteriormente, por el revés judicial en materia de aranceles que le infligió la Corte Suprema de Estados Unidos al magnate republicano.

Además, varios países europeos han avivado la ira de la Casa Blanca en las últimas semanas debido a su oposición o sus críticas respecto a la guerra en Irán.

Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró, a pesar de estas tensiones, que «un acuerdo es un acuerdo», y que la UE respetaría sus compromisos para preservar las relaciones con su principal socio comercial.

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