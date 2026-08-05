Bajo nivel del río Sava obliga a reducir la potencia de una central nuclear en Eslovenia

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Zagreb, 5 ago (EFE).- La central nuclear de Krsko (NEK), ubicada en Eslovenia pero de uso conjunto con Croacia, comenzará a reducir gradualmente la potencia de su reactor en la noche de este miércoles, debido a la bajada del caudal y el aumento de la temperatura del agua en el río Sava, que se usa para enfriarlo.

«Debido a las condiciones hidrológicas y meteorológicas extremas y persistentes en el río Sava, NEK iniciará una reducción gradual de la potencia del reactor durante la noche previa al jueves 6 de agosto de 2026. Inicialmente, la potencia se reducirá al 80 %», informó la central en su página web.

En esa nota se advierte de qu,e si la situación se mantiene o empeor,a se reducirá aún más la potencia, en lo que ha definido de medida temporal y controlada.

La central nuclear de Krsko produce casi 60 % de la electricidad de Eslovenia y otro 10 % procede de centrales hidroeléctricas, que están generando también menos debido a los bajos niveles de los ríos.

El Ministerio de Infraestructura y Energía declaró el martes que hay suficiente electricidad y que está garantizado el suministro.

Krsko empezó a funcionar en 1983. Tiene un reactor de la compañía estadounidense Westinghouse con una capacidad nominal de 1.882 megavatios.

En 2003 NEK redujo la potencia durante 90 % por una situación parecida en el Sava.

La previsión meteorológica señala que no esperan cambios en el caudal o la temperatura del agua en el Sava al menos en catorce días.

También en Rumanía y Hungría hay centrales nucleares funcionando a menos rendimiento debido al bajo nivel en el río Danubio por la sequía y la ola de calor. EFE

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