Bajo un puente de Ciudad de México, futbolistas amputados esperan el «legado» del Mundial

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María Julia Castañeda

Ciudad de México, 16 jun (EFE).- En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México, lejos de los reflectores de la fiesta mundialista, a la espera de que el legado del torneo también llegue a esta disciplina adaptada.

Entre dos avenidas y bajo un puente, una cancha multiusos sirve de refugio para un equipo de futbolistas, en Pilares Escuadrón 201, un espacio deportivo construido por el gobierno, al sur de la capital mexicana.

De lunes a viernes, los jugadores convierten el sito en un campo de entrenamiento donde disputan el balón y ensayan jugadas apoyados en bastones.

Guiados por el entrenador Jesús Adrián Hernández, los futbolistas completan circuitos de resistencia y ensayan jugadas en una cancha donde, según el entrenador, la amputación pasa a segundo plano.

«Aquí ellos vienen a jugar fútbol», afirma a EFE Hernández, al rechazar la idea de que el deporte adaptado sea solo una forma de rehabilitación.

Goles, caídas, risas y reclamos se repiten durante el entrenamiento, donde los participantes compiten con la misma intensidad que cualquier otro futbolista, afirma.

Con la Copa del Mundo ya en marcha, el entrenador espera que la atención sobre el fútbol también alcance a quienes lo practican lejos de los grandes escenarios.

«Ojalá que este Mundial deje un legado en cuestión del deporte adaptado, que vean que también hay deportistas con discapacidad(…) y que la pasión que genera el Mundial es la misma que nosotros sentimos», sostiene.

‘Aquí no venimos a hablar del pie’

Hernández considera que en México la discapacidad suele percibirse como una «debilidad» y el deporte como rehabilitación.

«Pero cuando estamos en la cancha totalmente se nos olvida si tenemos o no tenemos algún tipo de discapacidad», asegura.

Por ello, una de las frases que más repite durante los entrenamientos es: «Aquí no venimos a hablar del pie. Aquí venimos a jugar fútbol».

Para Erick Darío Leano González, quien utiliza prótesis en ambas piernas desde niño, ese lema no se queda en el discurso.

«Tristeza, ¿para qué? Estamos aquí, haciendo ruido y eso es lo que importa, dejar una huella», expresa.

A un costado de la cancha, Gerardo Pimentel cuenta que llevaba casi dos años sin jugar fútbol, una de las actividades que más disfrutaba antes del accidente de motocicleta en el que perdió una pierna.

«Lo que más me agradó hoy fue volver a patear un balón», comparte con una sonrisa, al finalizar su primer entrenamiento.

Ahora, confía en que la fiebre mundialista ayude a visibilizar esta disciplina.

«Yo empecé a buscar y sé que hay muchísimas personas buscando, muchas personas que son activas y que les gusta el deporte», relata.

A unos pasos, Arturo Moreno considera que el problema es que muchas personas ni siquiera saben dónde encontrar lugares como este, por lo que también espera que la Copa del Mundo ayude a ponerlos en el mapa.

«De nada me sirve que pinten un cruce con eso de que ‘La pelota vuelve a casa’. Todo ese dinero que se está gastando mejor podría ocuparse para las personas que lo necesitan (…) porque se va a acabar el Mundial y va a quedar todo ahí», cuestiona.

Por su parte, el entrenador advierte que hacen falta más apoyos para fortalecer este tipo de iniciativas, desde material deportivo hasta oportunidades para disputar más partidos.

Aunque México cuenta con una selección nacional de fútbol para amputados y equipos organizados en distintas regiones del país, quienes practican esta disciplina coinciden en que aún permanece al margen de la atención que recibe el fútbol profesional.

«Estamos abajo de un puente porque así nos marca la vida, pero no es tan fea», bromea Hernández. EFE

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