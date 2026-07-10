Balance del doble sismo en Venezuela supera los 4.000 muertos

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El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4.000 muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17.000, según un parte oficial del gobierno difundido el viernes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

El doble sismo deja al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos, detalla el informe difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La cifra saltó de al menos 3.889 muertos reportados el jueves.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

Un temblor de magnitud 3 sacudió Caracas cerca de las 11H00 locales (15H00 GMT) del viernes. Decenas de personas evacuaron de altas torres en el sector financiero de El Rosal, al este de la capital.

«Se sintió fuerte (…), desalojaron a todos», cuenta Liliana Peñaloza, empleada de mantenimiento en uno de los edificios. «Aquí estamos asustados porque todo el mundo está a la expectativa. Con lo que pasó el 24 de junio, ya uno está como alerta a todo lo que pasa», explica la mujer de 57 años.

Amber Llanes, agente de viaje de 26 años, quedó «súper nerviosa» después de los devastadores terremotos. «Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder» una «catástrofe», confiesa.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

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