Balcázar cierra el círculo del partido marxista Perú Libre, iniciado por Castillo en 2021

Lima, 19 feb (EFE).- La llegada a la Presidencia de Perú del izquierdista José María Balcázar supone el retorno al poder del partido marxista Perú Libre, que cierra el círculo iniciado con el expresidente Pedro Castillo, que ganó las elecciones de 2021 con esta formación política y gobernó hasta que fue encarcelado por el fallido golpe de Estado que intentó en 2022.

Balcázar fue promovido por Perú Libre para dirigir el Gobierno de manera interina hasta culminar el proceso electoral convocado para el 12 de abril, y alcanzó su objetivo gracias al apoyo de una serie de partidos de derecha que presionaron a Castillo hasta lograr su salida del poder.

El partido del lápiz, objeto distintivo en el logotipo de Perú Libre, en referencia al movimiento de alfabetización comunista de Cuba, fue creado en 2008 por el neurocirujano Vladimir Cerrón, que desde la clandestinidad en la que se mantiene desde hace tres años para evitar ir a la cárcel, se presenta actualmente como candidato presidencial para los comicios que habrá en abril.

Cerrón impulsó la candidatura presidencial de Castillo, quien de manera sorpresiva ganó las elecciones en 2021 contra Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en unos comicios que polarizaron a la sociedad peruana.

Castillo empezó su mandato con un gabinete ministerial con clara influencia de Perú Libre y fue muy criticado por contar con políticos con ideas radicales denominados popularmente como «cerronistas», en referencia a Cerrón.

Durante su periodo como presidente, el izquierdista no contaba con mayoría en el Legislativo y se enfrentó a una dura oposición que se tradujo en siete mociones de destitución.

Finalmente, el 7 de diciembre de 2022, tras un año y 132 días, dio un golpe de Estado que resultó fallido donde ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, para evitar su destitución en el Parlamento al salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban.

Tras la detención y destitución de Castillo, asumió la Presidencia la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien pese a ser integrante de Perú Libre, abandonó el proyecto izquierdista para evitar ser derrocada también por la mayoría de fuerzas conservadoras que dominaban el Legislativo.

Así duró tres años en el cargo pese a sonados escándalos y la muerte en protestas de más de 50 manifestantes, hasta que su marginal popularidad (3 %) hizo que acabaran por destituirla en octubre de 2025.

Vuelta al poder

El derechista José Jerí asumió el cargo por sucesión constitucional, pues en el momento de la censura de Boluarte era presidente del Congreso, pero solo aguantó cuatro meses en el cargo al aparecer sospechas de tráfico de influencias en su gestión.

Ante el asombro del país, el Congreso escogió este miércoles a Balcázar, abogado de 83 años, que fue elegido como congresista en 2021 con Perú Libre.

Desde la clandestinidad, Cerrón afirmó este jueves en redes sociales que «la lección que deja el retorno de Perú Libre, aún sea simbólico, reivindica en alguna medida la voluntad popular violentada, echando por los suelos a los golpistas de Estado».

Por el contrario, numerosos partidos de derecha han lamentado la vuelta al poder de Perú Libre, especialmente Keiko Fujimori, a la vez que ha comenzado a forjarse desde la cárcel de Barbadillo, donde hay cuatro expresidentes de Perú presos, el pedido para que Castillo, condenado a 15 años de prisión, sea indultado por Balcázar. EFE

