Baldasano (IPCC) ve «retrocesos climáticos» en negacionismo de EE.UU., seguido por Europa

Irene Morante de la Hera

Redacción Medioambiente, 26 dic (EFE).- El miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, José María Baldasano, alerta de «retrocesos climáticos» en un contexto de negacionismo activo por parte de Estados Unidos, seguido por Europa, frente a una China que ha «tomado el testigo» de la política climática.

En una entrevista con EFE, el experto posiciona el clima como un «elemento clave» en los movimientos geopolíticos actuales y lo considera «uno de los pilares de discusión y enfrentamiento».

Señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «ha hecho del negacionismo climático su política ambiental» con medidas «radicales» como limitar programas de toma de datos y de seguimiento del comportamiento climático actual.

«El negacionismo climático tiene una base muy fuerte en Norteamérica», donde comienza a gestarse desde los años 50 y 60, y un fuerte «seguidismo» europeo al respecto, explica el experto.

Retrocesos del Pacto Verde

Europa también vive momentos «de retroceso» dentro de su Pacto Verde, que en 2019 se aprobó con un amplio respaldo político, pero que en la actualidad es «fuertemente cuestionado».

Para Baldasano, la reciente propuesta de la Comisión Europea de retirar el veto a los automóviles con motor de combustión, previsto para 2035, es un «error estratégico muy grave» en términos de salud de los ciudadanos, climáticos y económicos.

«Dejar el motor de combustión no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de necesidad climática», argumenta, pues, «queramos o no, hay que reducir ya y de forma cada vez más acelerada la emisión de gases de efecto invernadero».

El experto, doctor en Ciencias Químicas, apunta: «hay un error estratégico de la industria del automóvil europea desde hace más de 20 años en no querer evolucionar (…) porque tarde o pronto tendremos que ir al vehículo eléctrico. Retardar esa decisión nos va a quitar oportunidades económicas».

Entre las razones para cambiar la dirección de las fuentes de energía menciona la factura que supone la compra de combustibles fósiles, de los que no dispone Europa, pero también anima a avanzar en áreas claves como la movilidad o descarbonizar sectores de producción industrial que necesitan calor para funcionar.

Las decisiones en materia climática de la Unión Europea (UE) ya fueron criticadas cuando la Comisión presentó un paquete de simplificación ambiental a principios de diciembre que los ecologistas juzgaron que contribuía a la «desregulación».

Al contrario, Baldasano considera que China «está liderando la política climática internacional» con iniciativas como el desarrollo de un plan que aúna todo el ciclo de valor para producir vehículos eléctricos, una apuesta que le ha hecho encabezar el mercado, como principal exportador de autos de la UE en 2024.

Bloqueo en la COP

Por otro lado, la cumbre climática COP30, celebrada el pasado noviembre en Belém (Brasil), acabó con un resultado juzgado «insuficiente» por muchas organizaciones ecologistas al aprobar un documento final que no menciona los combustibles fósiles.

Baldasano indica que estas cumbres representan «dos caras de una misma moneda», ya que, si no hubieran existido, las emisiones habrían sido mayores, pero son «insuficientes».

«Progresivamente el movimiento negacionista climático se ha ido apoderando de ellas», con una «cabeza» especialmente activa que ha sido Arabia Saudí y que ha mantenido un papel sistemático y regular de bloqueo.

El éxito del negacionismo

En su libro ‘Dos grados más no son para tanto’, publicado el pasado octubre, recorre la historia del negacionismo climático que, según señala, no surge de opiniones espontáneas, sino que detrás se encuentran grandes corporaciones de combustibles fósiles, centros de pensamiento conservadores y sectores políticos que ven amenazados sus privilegios.

Pese a las advertencias científicas, las emisiones de CO2 de origen fósil no han parado de crecer y marcarán un nuevo récord en 2025, con 38.100 millones de toneladas, un 1,1 % más que el año anterior, conforme a las proyecciones del Global Carbon Project.

«El negacionismo climático sigue siendo un proyecto de éxito para las personas que lo promueven», opina Baldasano, para quien «solo cambiaremos cuando haya un punto de ruptura que nos afecte en nuestro día a día» y que vaya más allá de fenómenos extremos puntuales. EFE

