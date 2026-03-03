Balen Shah: el rapero que podría convertirse en el primer ministro de Nepal

3 minutos

Katmandú, 3 mar (EFE).- Balendra Shah, conocido popularmente como Balen Shah, es un rapero que se convirtió en una voz destacada entre los jóvenes nepalíes, y que ahora podría convertirse en el primer ministro de Nepal en las elecciones generales del 5 de marzo.

Antes de 2013, Shah, de 35 años, era un completo desconocido, pero su irrupción en la escena musical lo catapultó a la fama de forma repentina.

Nueve años más tarde, en mayo de 2022, asestó un golpe al estamento político de Nepal al conseguir la alcaldía de Katmandú, presentándose como un candidato independiente. «Todos los que protegen al país son idiotas. Todos los líderes son ladrones, saqueando al país y devorándolo», recita la letra de ‘Balidan’, una icónica canción compuesta por el rapero.

De rapero a icono de la Generación Z

Con estas rimas de conciencia social, que abordaban la corrupción, la desigualdad y el estancamiento político en Nepal, Shah se convirtió en un icono para la denominada Generación Z.

El mismo movimiento que protagonizó en septiembre de 2025 las protestas que forzaron la dimisión del entonces primer ministro, K.P. Sharma Oli, quien ahora vuelve a presentarse como candidato en estas mismas elecciones.

Tras la revuelta juvenil, Shah fue uno de los nombres que circuló como posible líder del Gobierno interino de Nepal. Finalmente, los jóvenes escogieron a la expresidenta del Tribunal Supremo nepalí, la jueza Sushila Karki, como jefa del Ejecutivo provisional.

En estas inminentes elecciones, el exalcalde rapero se presenta bajo las siglas del Partido Rastriya Swatantra (RSP), una formación centrista, creada hace menos de cuatro años, que obtuvo el 10 % del voto nacional en las últimas elecciones de 2022 y ahora busca dar el gran salto.

En antiguas declaraciones a EFE, Shishir Kanal, responsable de dirigir el equipo de diálogo entre el RSP y Shah, confirmó que las conversaciones con el entorno del exalcalde comenzaron a raíz del éxito de aquellas protestas juveniles que paralizaron el país.

La alianza se ha comprometido a asumir las demandas de justicia contra la corrupción y el mal gobierno de los jóvenes de la generación Z, así como a abordar las demandas de los heridos y las familias de los fallecidos entre los días 8 y 9 de septiembre, cuando murieron al menos 77 personas.

El RSP y Shah también han querido implementar una hoja de ruta destinada a transformar Nepal en un país de ingresos medios en la próxima década mediante reformas políticas, institucionales y estructurales, con énfasis en el crecimiento económico y la justicia social.

Un cierre de campaña a lo ‘rockstar’

Subido a un coche rojo que a duras penas lograba avanzar por las calles, saltando de adrenalina y rodeado por una inmensa marea humana que coreaba su nombre al unísono. Así fue el apoteósico último acto de campaña de Balen Shah el lunes.

Las imágenes, captadas en un vídeo que ya se ha hecho viral en todas las redes sociales, resumen el fervor que despierta el candidato justo antes de que Nepal entrara en las dos jornadas de reflexión electoral.

Después de aquel frenético paseo por las calles, el candidato decidió despedirse de sus seguidores a través de una publicación en Facebook. «Buena suerte, Nepal. Mis mejores deseos para mi país», concluyó Shah, tres días antes de poder convertirse en el futuro primer ministro de la nación. EFE

